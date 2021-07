Nek in concerto a Nichelino: scaletta e info

Un’estate caldissima, quella che si prepara ad affrontare Nek, in arte Filippo Neviani, che dopo la tappa di Bellaria il 2 luglio, ripartirà proprio dallo Stupinigi Sonic Park l’8 luglio, a Nichelino, per portare in scena il suo nuovo tour “Live Acustico 2021”.

Le date dei concerti erano state annunciate dalla star, con un post su Instagram: “Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti!”

Nek in concerto, annunciate le date del tour 2021: info e biglietti

Nek a Nichelino, info e biglietti

“E domani arriva presto! Ci vediamo a Nichelino, ore 21!” Con queste poche righe e una bella foto in cui sorride, Nek si prepara per accogliere i tanti fan che accorreranno per vederlo esibirsi dal vivo.

Il cantante si è rivolto ai suoi followers, descrivendo l’anno passato come “Un anno difficilissimo, in cui ci siamo dovuti fermare. Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che quest’estate si torna in tour!”

I biglietti, acquistabili su TicketOne, sono così differenziati:

Platea A 55,00 €

Platea B 45,00 €

Platea C 35,00 €

Platea D 30,00 €

I ticket possono essere acquistati anche a prezzo ridotto per bambini, anziani, studenti e per le categorie protette.

Nek Live Acoustico 2021, la scaletta

Il tour italiano di Nek è una bella opportunità, per il cantante, di poter suonare i suoi pezzi in una versione acustica e molto intima, portando in scena concerti essenziali ma di forte impatto emotivo.

Tra i brani che porterà sul palco, ci sarà anche il nuovo singolo “Un’estate normale”, già in rotazione in radio e disponibile sulle piattaforme musicali, in cui Nek regala al pubblico un pezzo leggero e ballabile, un inno alla gioia di vivere: “niente di eccezionale, solo un’estate normale!”.

Ecco la probabile scaletta: