Francesco Gabbani in concerto all'Arena di Verona: scaletta e info

Confermato il concerto "Francesco Gabbani - In Arena e Viceversa" del 4 luglio. Un grande evento per il cantautore toscano

Il concerto “Francesco Gabbani - in Arena e Viceversa”, in precedenza previsto per l’8 ottobre 2020, poi rimandato il 26 aprile 2021, è stato definitivamente confermato per il 4 luglio. Il cantante, originario di Carrara, salirà sul palco dell’Arena di Verona dove, ad attenderlo, ci saranno i suoi tantissimi fan. “Se guardo verso l’orizzonte” ha scritto Francesco Gabbani sul suo profilo ufficiale Instagram, “vedo tutte le cose bellissime che accadranno quest’anno. Ripartiamo nel migliore dei modi con il concerto all’Arena di Verona, poi arriverà il resto!” A corredo una bella immagine del cantante che scruta l’orizzonte, con il mare che fa da sfondo.

Vivoconcerti, l’organizzatore dell’evento, in accordo con il cantante, ha aperto la riassegnazione dei posti su clapp.it da lunedì 17 maggio, a partire dalle 13:00, fino alle 13:00 di venerdì 4 giugno, per permettere a chi aveva già acquistato il biglietto di non perderlo. Per tutti quelli che invece non potranno assistere al concerto è stata aperta una procedura di rimborso, corrisposta tramite voucher dello stesso importo.

Francesco Gabbani all'Arena di Verona, info e ticket Il cantautore si dice felicissimo ed eccitato per il grande concerto che porterà sul palco dell'Arena di Verona. I ticket ancora disponibili sono acquistabili su TicketOne e sul sito vivoconcerti.com. Ecco i prezzi dei biglietti: VIP PACK* Soundcheck Poltronissima Gold Numerata – 80 euro + 9 euro diritti di prevendita (*L'acquisto del VIP PACK Soundcheck Poltronissima Gold Numerata consente l'accesso anticipato alla venue per assistere al soundcheck dell'Artista prima dello Show)

Poltronissima 1 Numerata – 60 euro + 9 euro diritti di prevendita

Poltronissima 2 Numerata – 55 euro + 8,25 euro diritti di prevendita

Poltronissima 3 Numerata – 50 euro + 7,50 euro diritti di prevendita

Gradinata Numerata – 40 euro + 6 euro diritti di prevendita

Gradinata Libera – 30 euro + 4,50 euro diritti di prevendita