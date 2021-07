Willie Peyote in concerto a Bologna: scaletta e info

La tournée “Mai Dire Mai - Tourdegradabile”

approfondimento

Willie Peyote in concerto, le date del tour estivo

Grazie ad un lavoro intensissimo da parte del management dell’artista, Willie Peyote aveva annunciato pochi giorni fa sul suo profilo Instagram ufficiale una data a Bologna. L'artista si è inserito in testa alla rassegna musicale in programma per tutto il mese di luglio al Sequoie Music Park, location all'aperto del Parco delle Caserme Rosse. Il cantautore e rapper è on the road per la penisola con la tournée “Mai Dire Mai - Tourdegradabile”, con calendario in continuo aggiornamento e date in programma per tutti i mesi estivi fino alla prima decade di settembre. Il tour prende il titolo dalla hit che Willie Peyote ha portato a Sanremo 2021 “Mai Dire Mai (La Locura)”, con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini e che è stato certificato Disco di Platino. Il Tour, organizzato da Magellano Concerti, ha come radio partner ufficiale Radio Deejay. Sul palco, Peyote è accompagnato da una band formata da Luca Romeo al basso, Dario Panza alla batteria, Daniel Bestonzo alla tastiera synth ed Enrico Allavena al trombone. Molto emozionante la tappa recente nel contesto isolano dell'Eolie Music Fest di cui l'artista ha postato alcuni scatti ricordo sui social media. In quella data Willie Peyote ha diviso il palco con l'orchestra Bandakadabra e Samuel Romano, l'artista leader dei Subsonica è anche direttore artistico della prima edizione di questa rassegna musicale singolarissima e suggestiva con la musica che si fonde con il blu del panorama unico del Mediterraneo.