Coma Cose in concerto a Gardone Riviera: scaletta e info

Ci avevano promesso un’estate ricca di concerti e, seppur tra le difficoltà dovute alla pandemia, i Coma_Cose ci stanno riuscendo. Dopo la bellissima – e doppia – esibizione sul palco dell’Arena Puccini di Bologna (12 giugno 2021), Fausto e California continuano a girare l’Italia con il loro “ Nostralgia Tour ” dedicato all’ultimo album omonino “ Nostralgia ” e a tutti i vecchi e nuovi successi della coppia milanese. Domenica 27 giugno , sarà per loro la seconda data live, in qualità di super ospiti della rassegna “ Tener-A-Mente ” che, da ormai dieci anni, richiama sul meraviglioso palco fronte-lago del Vittoriale di Gardone Riviera , grandi artisti nazionali e internazionali per un successo di pubblico.

Fausto e California ospiti al festival “Tener-A-Mente” di Gardone Riviera

I Coma_Cose sbarcheranno sulla sponda ovest del Lago di Garda, la prossima domenica 27 giugno per un emozionante concerto fronte-lago circondati dall’opera a cielo aperto del Vittoriale degli Italiani. Ad ospitarli a Gardone Riviera, la rassegna “Tener-A-Mente” che da sabato 26 giugno a domenica 1 agosto 2021, ospiterà sul palco tantissimi artisti, per un cast d’eccezione e quasi tutte le date già sold-out a celebrare il decennale di uno dei festival più apprezzati di sempre. Seconda tappa dal vivo per i Coma_Cose che dopo il successo inaugurale di Bologna, sono pronti a replicare. Un concerto per loro, che ha già registrato il “tutto esaurito”, per una marea di vecchi e nuovi fan che li attende, pur sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia di lotta la coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

È stato proprio Fausto “Lama” il primo a sbilanciarsi sulle emozioni rievocate dal Vittoriale e dal Lago di Garda al quale, da sempre, è legato per ragioni affettive: “Un sogno che diventà realtà. Non solo perché parliamo di uno dei palchi più belli d’Italia, ma anche perché a questo luogo sono legato per motivi affettivi. Ricordo ancora che mio padre, da giovane geometra, fu chiamato a lavorare al restauro di un’ala del complesso monumentale. Io spesso andavo con lui e mi perdevo a giocare in quel parco stupendo. Per questo e tanti altri motivi, quando ho saputo che c’era la possibilità di inserire Gardone fra le tappe del tour, ho incrociato le dita. Questa autentica istituzione appartiene a varie fasi della mia vita, un onore approdarci ora anche da musicista. Il lago fa parte del mio DNA, la mia bussola è sempre calibrata lì. Quando posso, torno”.