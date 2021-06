Niccolò Fabi in concerto a Roma: scaletta e info

“I musicanti iniziano a uscire dalle loro tane” ha dichiarato il cantante Niccolò Fabi ( curiosità ) annunciando, tra le altre cose, il tour “Niccolò Fabi 2021” che toccherà alcune delle città più importanti d’Italia, tra cui Roma, Perugia, Bologna e Caserta, aggiungendo in corso d’opera due date in Sicilia, il 15 e il 16 agosto.

approfondimento

Start a Roma, il 24 giugno, presso la Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si terrà il concerto di recupero per la data cancellata a Ostia nel 2020. L’evento è già sold out ma, per chi non avesse fatto in tempo ad acquistare il ticket, è stata inserita la data del 25 giugno, stessa location, per cui i biglietti sono ancora disponibili.

I biglietti per Roma sono acquistabili sul sito TicketOne con diverse opzioni: