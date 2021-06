Giorgia Giacometti ci dà una bella Scossa: il video

Scossa nasce nelle terre asiatiche di Singapore. Il clima orientale ha portato un flavour speziato e piccante all’interno di questo sound, celebrando un matrimonio tra il fascino del reggaeton e la ritmica pop. Ho vissuto a Singapore per quasi un anno, un’esperienza indelebile che ha formato non solo me stessa ma anche la mia musica. Non la dimenticherò mai e la porterò sempre nel mio cuore; dopotutto proprio lì è nata la Scossa. Il brano parla della vita, di come godersi gli attimi e imparare ad essere felici dove la semplicità è il fulcro energetico dal quale il tutto parte e si trasforma. Vivevo un periodo negativo, come abbiamo potuto ascoltare e percepire dal racconto racchiuso all’interno di Bandiere Bianche, il singolo che ha preceduto Scossa. All’improvviso poi qualcosa dentro di me è cambiato, così come la

visione che avevo degli altri e della vita. Ho compreso che ci sono cose che non si possono controllare o cambiare, ma che abbiamo sempre il potere di scegliere di essere felici, cercando il lato positivo in ogni situazione.



Questo vale anche per l’amore. Quando conosci una persona speciale e non sai bene quanto davvero sarà il tempo a disposizione, date le circostanze o perché hai la consapevolezza che la vita ti indirizzerà altrove, quegli attimi sono comunque degni di essere vissuti perché sono come “cicatrici sopra una rosa rossa”. Il tempo cambia molte cose e cambiamo anche noi, sicuramente Scossa sottolinea una trasformazione decisiva per il mio percorso artistico e personale. Ho scelto di scrivere questo brano in lingua italiana perché dopo tanto tempo in giro per il mondo ho deciso di tornare a casa, dove credo di restare a lungo. Il videoclip è stato girato invece a Singapore per soddisfare il mio desiderio di condividere la bellezza di una città multiculturale e cosmopolita che offre non solo l’opportunità di conoscere persone speciali, ma anche il fascino irresistibile di locations completamente diverse tra loro. Avevo voglia di mostrare a tutti i luoghi dove ho vissuto, trascorso le mie giornate e raccolto i frutti di questa straordinaria

esperienza. Il videoclip si propone di trasmettere la felicità che mi ha travolta, quella che sento e che sentivo anche quando ho scritto il brano e girato il video. Una storia sentimentale che si snoda tra le vie affascinanti di Singapore primeggia nel videoclip, dove viene raccontata una giornata scandita da istanti in cui prevale il divertimento e la spensieratezza, in alternanza a momenti romantici e felici. Sono così grata di aver avuto l’opportunità di vivere questa esperienza e la possibilità di poter collaborare non solo con artisti di alto livello ma soprattutto con persone genuine, di grande cuore e passione come il team di Zendyll Records e Bless7up. Perché alla fine se non amiamo ciò che facciamo e le persone con le quali collaboriamo, che senso ha intraprendere un nuovo viaggio? Colgo l’occasione quindi per ringraziare tutti coloro che ne hanno fatto e che ne faranno parte, rendendo questa magia unica e indimenticabile.