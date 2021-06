Fiorella Mannoia, concerto a Ostia Antica in streaming dal 26 giugno

Un regalo per i fan per inaugurare la stagione estiva di musica dal vivo. “Fiorella al Teatro Romano di Ostia Antica” è disponibile dal prossimo 26 Giugno a partire dalle ore 21 in streaming gratuito sulla piattaforma ITsART a cui è possibile registrarsi fin da ora. La cantautrice è protagonista di una serata magica, un live emozionante in cui ha cantato i suoi maggiori successi in versione acustica. Sul palco con lei il pianista Danilo Rea e l'amica Elodie ( FOTO ) in un duetto imperdibile.

Il set acustico al Teatro Romano di Ostia

approfondimento

I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO

Tornare a cantare e farlo in un posto straordinario. Fiorella Mannoia ha commentato così il concerto speciale che ha registrato in questi giorni nella cornice del Teatro Romano di Ostia Antica. La cantante romana ha presentato il progetto soffermandosi sulla formazione inedita di musicisti che hanno reso possibile una serata di musica emozionante. “Per questo speciale live abbiamo scelto una formazione acustica, con uno straordinario Danilo Rea al pianoforte, le chitarre di Max Rosati, Alessandro De Crescenzo e il quartetto d'archi de I Solisti del Sesto Armonico”. Fiorella Mannoia ha pubblicato una descrizione dettagliata della serata sul suo profilo personale Instagram nel quale ha postato l'immagine promozionale del live disponibile dal 26 Giugno in streaming gratuito. Il concerto sarà in streaming sulla piattaforma ItsART, fruibile dall'Italia e dal Regno Unito. Prodotto da Friends & Partners, Oya' e Fenix Entertainment con la regia di Luigi Antonini, vede la partecipazione di Elodie, artista ed amica, intervenuta per un duetto.

Il concerto, diviso in due parti, è l'occasione per proporre i maggiori successi della carriera della cantante romana in chiave acustica. Nella prima parte, molto intima, Fiorella Mannoia sarà accompagnata dalle note del piano di Danilo Rea. Nella seconda parte, sul palco chitarre e un quartetto d'archi.

I concerti del 2021 “Padroni di niente Tour”

Il live su ItsART anticipa il ritorno alla musica dal vivo di Fiorella Mannoia con la sua band in giro per l'Italia con la tournée “Padroni di niente Tour” con tappe programmate a partire dal 20 Luglio, prima data al Castello Sforzesco di Vigevano (PV). Il tour andrà avanti fino alla fine di agosto. Friends & Partners ha già organizzato un calendario di date invernali nei teatri italiani dall'8 al 30 Dicembre 2021, in molti casi date di recupero dei concerti di maggio che erano stati posticipati e per cui sono validi i biglietti già acquistati in prevendita. Il tour prende il titolo dall'ultimo album di inediti di Fiorella Mannoia “Padroni di niente”, uscito lo scorso novembre, un lavoro figlio di questi tempi incerti scritto come risposta a domande urgenti poste da una condizione che ha messo l'umanità davanti ad una realtà imprevedibile.