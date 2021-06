Funerali di Michele Merlo, parenti e amici alla camera ardente

Si è aperta nella mattinata del 16 giugno, in Certosa a Bologna, la camera ardente per il cantante Michele Merlo. L’artista è morto domenica 6 giugno nel capoluogo emiliano per una leucemia fulminante . Dolore e cordoglio dei familiari e degli amici del 28enne. Per l’ultimo saluto ci sono la mamma e il papà di Michele, gli amici più cari, tra i quali è arrivata anche la cantante Emma Marrone che davanti ai cronisti ha scelto il silenzio.

Il funerale è il 18 giugno in Veneto

In Certosa rieccheggiano vari brani del cantante, come “Aquilone”. Per tutta la mattina, a partire dalle 9.00, c’è stato un via vai di fan che hanno portato un fiore e salutato per l’ultima volta l’artista. La camera ardente resta aperta fino alle 16.00. I funerali si terranno invece venerdì 18 giugno a Rosà, in provincia di Vicenza, paese d'origine di Michele Merlo, alle 17.00. “La verità sulla morte di mio figlio - ha detto il padre del cantante a Il Resto del Carlino - la sapremo tra sessanta giorni, all’esito dell’autopsia. Intanto Michele non c’è più. Nessuno me lo restituirà”. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.