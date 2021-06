Michele Merlo, famiglia chiede avvio dell’indagine alla magistratura

I familiari del cantante 28enne, morto a causa di un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante, hanno annunciato che in mattinata depositeranno la denuncia formale necessaria per chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Si vuole appurare se ci siano stati errori e omissioni, prima del ricovero all’ospedale Maggiore, che abbiano determinato la sorte del figlio Condividi:

I genitori di Michele Merlo (CHI ERA), il cantante scomparso a causa di un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante, hanno deciso di "chiedere alla magistratura di svolgere le necessarie indagini al fine di verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero all’ospedale Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio" (IL RICORDO SUI SOCIAL). E' quanto fa sapere, in una nota, la famiglia dell'artista: "Assistiti dai propri consulenti e legali procederanno in mattinata a depositare la formale denuncia necessaria per chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche”.

La morte di Merlo leggi anche Amici, morto Michele Merlo: colpito da leucemia fulminante Michele Merlo, in arte Mike Bird, 28 anni, è morto domenica sera nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Prima del ricovero d'urgenza il cantante vicentino, già concorrente di X Factor e di Amici, mercoledì scorso è stato rimandato a casa dall'ospedale di Vergato, sull'Appennino bolognese, dove i sintomi che presentava da qualche giorno sono stati interpretati "come una banale forma virale", è l'accusa dei familiari.

Indaga anche l’Ausl vedi anche Michele Merlo chi era l'ex concorrente di Amici e X Factor. FOTOSTORIA L'Ausl, oltre ad esprimere "vicinanza e cordoglio" alla famiglia del 28enne, ha aperto un'indagine interna per ricostruire la vicenda. L'azienda sanitaria, sentita anche la famiglia, sta infatti "ricostruendo la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all'ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, e dove risulta essere stato visitato dal medico di continuità assistenziale. È in corso "la ricostruzione puntuale del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all'intervento e al ricovero in rianimazione", ha fatto sapere l'Ausl. La direzione ha dato "mandato al risk manager aziendale di procedere ad attivare l'iter per un audit di rischio clinico".