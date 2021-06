Anto Paga canta Sulla mia Pelle e ci aggiunge la playlist da tatuaggio

10 BRANI DA ASCOLTARE MENTRE TI FANNO UN TATUAGGIO SELEZIONATI DA ANTO PAGA



1. MR. SIMPATIA - Fabri Fibra

Il mio primo album hip hip che ha segnato la mia infanzia, ci sono particolarmente legato poiché è stato l’inizio della mia scrittura musicale e poetica.



2. TIENI DURO! - Mondo Marcio

Questo brano lo ascoltavo in loop quando andavo alle medie, perché mi dava forza quando rimanevo in solitudine tra i miei pensieri e perso nel mio mondo immaginario che mi costruivo per fuggire dalla realtà.



3. TI SENTO VIVERE - 883

Questo è stato il primo brano che ho dedicato alla ragazza che mi piaceva. Ero innamorato di questa canzone da quando la sentivo sempre nello stereo di mia sorella. Loro sono il motivo per cui la mia musica è molto romantica e dolce.



4. NEVE E FANGO - Emis Killa

Questa traccia mi scaturisce una malinconia mista a tristezza, poiché l’ascoltavo dopo la mia prima delusione d’amore in adolescenza.



5. FORGET ME TOO - Machine Gun Kelly

Questo brano è pura forza e pura potenza, fonte di ispirazione per miei progetti futuri.



6. STREET DRIVE-IN - Salmo

Il giorno che ascoltai questo brano, capii quanta strada ancora mi serviva per poter arrivare ad essere un’icona musicale. Da qui ho scoperto Salmo e da questo ragazzo traspirava fame e voglia di rivalsa, la stessa che avevo io.



7. SWEET DREAMS - Marilyn Manson

Questa canzone l’ascoltavo in spiaggia con le cuffiette, mi aiutava nei miei viaggi surreali ed immaginari. Non ero un ragazzino come tutti, ero molto chiuso e timido, questo brano era la carica che faceva al caso mio.



8. UNA NOTTE E FORSE MAI PIÙ- Eiffel 65

Loro sono tra le persone che più mi hanno fatto emozionare in adolescenza fino ad oggi, mi hanno fatto capire l’importanza del viversi ogni giorno e di godersi ogni attimo passato.



9. DOMANI SMETTO - Articolo 31

Quando ascoltavo questo pezzo sentivo un’energia tale da poter spaccare tutto. Con questa canzone ho vissuto la relazione più pazza e bella della mia vita. Un amore folle che mi ha segnato profondamente, tanto da farmi uno dei tatuaggi a cui sono più legato.



10. VORREI DIRTI - Anto Paga

Questa è sicuramente la traccia a cui sarò legato per tutta la vita, difatti sarà il mio prossimo tatuaggio. Con questa ho iniziato la mia carriera musicale da professionista. Le devo tutto.