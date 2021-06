Gianluca Grignani, concerto per i 25 anni de La Fabbrica di Plastica

Per festeggiare i 25 anni dalla pubblicazione del suo celebre album “La Fabbrica di Plastica” del 1996, Gianluca Grignani ha annunciato di essere al lavoro per un concerto esclusivo il 29 gennaio 2022, al Mediolanum Forum di Assago (Milano), in cui presenterà integralmente e in una veste inedita, tutti i suoi celebri brani contenuti nel disco

Per festeggiare i 25 anni dal suo rilascio, nel 1996, il celebre artista milanese ha annunciato nelle scorse ore sui suoi profili ufficiali, di essere al lavoro per un concerto esclusivo in programma per il 29 gennaio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Filo rosso dell’intera serata, sarà la presentazione integrale e in una veste inedita di tutti i suoi celebri brani contenuti nel disco, insieme ad altri successi che lo hanno reso colonna portante e simbolo del cantautorato italiano moderno.

“La Fabbrica di Plastica”, un disco tra critiche e apprezzamenti

L’album “La Fabbrica di Plastica” è stato pubblicato il 20 maggio 1996 da Gianluca Grignani. Da subito al centro di polemiche e critiche contrastanti, divenne in pochissimo tempo un vero e proprio cult per la nuova generazione di musica italiana. Grignani si pose infatti come un vero e proprio tassello di rottura tra il cantautorato tradizionale e quello più moderno, che strizzava gli occhi ad un sound ben più variegato e rock, frutto delle sperimentazioni tra più generi di musica e scrittura. “La Fabbrica di Plastica” fu per Gianluca Grignani e l’Italia intera, un cambiamento enorme rispetto a quello che il cantante aveva rappresentato fino a quel momento nell’immaginario collettivo, dove era apprezzato per la sua delicatezza pop tipica di “Destinazione Paradiso”.

La volontà di Grignani era quella di esplorare il mondo rock e far risuonare quanto più possibile nelle sue canzoni, quella voglia di libertà che da sempre lo ha contraddistinto. In alcuni testi, l’artista milanese è molto visionario descrivendo la realtà come un mondo pre-confezionato dove ognuno si comporta in maniera standard: “Ho provato ad essere come tu mi vuoi, tanto che sai in fondo cambierei/ma son fatto troppo a modo mio, prova ad essere tu quel che non sei” o ancora “Io vengo dalla fabbrica di plastica, dove mi hanno ben confezionato/ma non sono esattamente uscito un prodotto ben plastificato”.

Come comunicato dagli enti organizzatori della serata, i biglietti per lo show di Gianluca Grignani al Mediolanum Forum di Assago il 29 gennaio 2022, saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 8 giugno, su tutti i circuiti di vendita autorizzati, a partire da Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

“La Fabbrica di Plastica”, il vinile in edizione limitata

In occasione di un compleanno così importante per il suo celebre disco “La Fabbrica di Plastica”, Gianluca Grignani aveva già deciso di regalare ai fan, lo scorso febbraio, una speciale edizione in vinile limitata del progetto, che conteneva: una Versione Deluxe con Lp colorato insieme a un Cd per un gatefold a tiratura limitata e numerata, una versione LP nero + Cd e un vinile Lp nero versione catalogica con audio rimasterizzato con aggiunta, nel formato CD e nell’e-Album anche della traccia “Qualcosa nell’Atmosfera” e una versione acustica di “Fabbrica di Plastica”. A chiudere la tracklist, una versione inedita del brano “Dedicata”.