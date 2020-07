Gianluca Grignani smentisce il divorzio da Francesca Dall'Olio

Gianluca Grignani, le voci di divorzio

Entrambi classe 1972, Gianluca Grignani e la fotografa Francesca Dall’Olio si sono conosciuti nel 1996, sul set del video di “La Fabbrica di Plastica”. Il matrimonio si è celebrato nel 2003 ma, da sempre, la coppia ha scelto di vivere quell’amore lontano dal gossip e dai riflettori. Il cantante ha spesso parlato della moglie, per la verità, ma senza invaderne mai la privacy. Mentre lei, di quel matrimonio, non ha mai fatto cenno. Neppure sui social.

Tuttavia, la stampa ha spesso parlato di crisi tra i due. Imputando i problemi alla discontinuità artistica e al carattere difficile di Grignani, che non hai mai nascosto la sua dipendenza dall’alcol.

“Il ricordo di un amore, un amore finito, un amore a tratti proibito, a tratti di genio di ingenuità, dolcezza e malinconia” raccontava il cantante lo scorso giugno, parlando del nuovo singolo “Non dirò il tuo nome”. Un brano, questo, che racchiude il ricordo di un amore. A chi è ispirato? Così come per “La mia storia tra le dita”, Grignani non ha voluto rivelarlo.

“Mollato dalla moglie vuole mettere in vendita la casa-studio, tutto pur di pubblicare un mastodontico triplo album. Ma intorno ha il vuoto: chiuso lo storico Fan Club, la comunicazione non professionale, la disorganizzazione dei live e la poca tutela della sua immagine. Invece che per Britney Spears lanciamo l’appello per salvare quello che Vasco ha definito “il John Lennon italiano” prima che sia tardi”, scriveva MOW lanciando l'hashtag #savegrignani.