Andrea Parodi incanta con Gabriela Y Chava Moreno: il video

La canzone Gabriela Y Chava Moreno vede la partecipazione straordinaria di Scarlet Rivera, ribattezzata da Martin Scorsese "Queen of Swords". La Regina di Spade che fece perdere la testa a Bob Dylan quando la incontrò a Manhattan nel cuore di una notte nel 1976. Quel giorno Eric Clapton aveva appena registrato le sue chitarre sul disco Desire ma Dylan uscito dallo studio di registrazione andò a fare un giro in macchina per le strade di Manhattan e vide passare una bellissima ragazza col violino in spalla. La portò in studio di registrazione nel cuore della notte un po' per gioco e le fece suonare il violino su tutte le parti di Clapton. Questo episodio romantico e leggendario segna un passaggio decisivo nella storia del rock perchè quelle tracce di violino sostituiranno la chitarra di Clapton portando al disco Desire un un suono che non si era mai sentito prima, con echi gipsy di Messico e folk. Bob Dylan ha appena compiuto 80 anni e Scarlet Rivera colora col suo violino questa ballata on the road del cantautore italiano Andrea Parodi Zabala. Scarlet è uno dei tanti ospiti internazionali che impreziosiscono questo disco, unico nel panorama italiano.

Tra gli altri ospiti troviamo anche Joe Ely, il premio oscar Ryan Bingham, James McMurtry, Sarah Lee Guthrie, Greg Brown, Steve Wickham dei Waterboys, Joel Guzman, Tommy Mandell, Radoslav Lorkovic, Larry Campbell, altro storico collaboratore di Dylan, David Bromberg e il chitarrista di John Cougar Mellencamp, David Grissom.