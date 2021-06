Premio Paolo Borciani, aspettando la finale sul palco il Trio Immersio

La XII edizione del Concorso Internazionale per Quartetto d'Archi “Premio Paolo Borciani” è in pieno svolgimento. Accanto alla competizione, ed è una delle novità di quest’anno, si svolgono alcuni concerti all’aperto

Tutti i giorni i quartetti in gara si esibiscono davanti alla giuria e al pubblico

E tutti i giorni, dalle 17.30 alle 20.30, aperitivi sotto al portico del Teatro Municipale

Mercoledì 9 giugno ai Chiostri di San Pietro, ore 21 concerto del Trio Immersio

Sabato 12 giugno l’annuncio dei tre finalisti che si contenderanno il Premio nella finalissima di domenica 13 giugno. Con le prove che quotidianamente si svolgono al Teatro Municipale Valli in questi giorni, la XII edizione del Concorso Internazionale per Quartetto d'Archi “Premio Paolo Borciani” è in pieno svolgimento. Accanto alla competizione, ed è una delle novità di quest’anno, si svolgono alcuni concerti all’aperto: come quello di mercoledì 9 giugno, ore 21.00, ai Chiostri di San Pietro, con il Trio Immersio, impegnato in un programma che accosta il Trio op. 70 n. 2 in mi bemolle maggiore di Beethoven e il Trio in la minore di Ravel. Un concerto, con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura e con la rete Le Dimore del Quartetto, che vede all’opera uno dei migliori ensemble di musica da camera viennesi, con un’attività concertistica che ha toccato venti Paesi e quattro continenti, incluse tournée in Giappone, Stati Uniti, Canada, Messico, Tunisia. (info e prezzi su www.iteatri.re.it)

In questi giorni Reggio Emilia è dunque la capitale dei Quartetti d’archi, grazie al Concorso realizzata con il sostegno di MaxMara, exclusive partner del Concorso, con il contributo della Camera di Commercio di Reggio Emilia e la consulenza artistica di Francesco Filidei. Il Concorso, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna è #Plastic-freER, secondo il piano regionale per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente.

Per accedere alle prove aperte al pubblico (calendario su www.iteatri.re.it) è necessaria la prenotazione obbligatoria in biglietteria e via mail a biglietteria@iteatri.re.it.

A termine di ogni prova, dalle 17.30 alle 20.30, ci si potrà fermare sotto al portico del Teatro Municipale per un aperitivo, in collaborazione con Cacio e Pepe e con i vini della Cantina Lusvardi. L’aperitivo (vino + assaggi 6 euro) è aperto a tutti coloro che, pubblico dei quartetti e non, vogliono ascoltare un po’ di musica e guardare la piazza da un’insolita prospettiva.

Al termine delle prove di sabato, la giuria si riunirà per annunciare nel tardo pomeriggio i nomi dei tre finalisti che domenica 13, dalle ore 18.00, si contenderanno i premi.

Streaming. Tutte le prove e la finale sono trasmesse in streaming sulla piattaforma Idagio, raggiungibile anche da www.premioborciani.it. Lo streaming è a cura del Centro Interateneo Edunova.

La giuria è presieduta da Emmanuel Hondré, direttore del Dipartimento Concerti e Spettacoli della Philharmonie de Paris. Ne fanno parte: Martin Beaver, violino del Tokyo String Quartet; Francesco Dillon, violoncello del Quartetto Prometeo; Anthea Kreston violino del Quartetto Artemis; Jana Kuss, violino del Quartetto Kuss; il pianista Alexander Lonquich e il violista Antoine Tamestit.

Nuova commissione per Quartetto d’Archi - Le quattro prove che stanno sostenendo i quartetti percorrono l’arco temporale che va dal Settecento al Contemporaneo e una “Carta Bianca” con improvvisazioni o performance a scelta. Tutti i partecipanti eseguiranno inoltre in prima assoluta UTA-ORI. Weaving Song for string quartet, la nuova commissione per Quartetto d'Archi che il Premio Paolo Borciani ha affidato a Toshio Hosokawa, tra i più rappresentativi e conosciuti autori del nostro tempo, formatosi a Berlino alla scuola di Isang Yun, oltre che profondo conoscitore della musica tradizionale giapponese.

Premi - Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro di € 25.000, i vincitori avranno una residenza artistica a Reggio Emilia nel corso della Stagione 2021-2022 e una tournée internazionale, coordinata da Lorenzo Baldrighi Artists Management in collaborazione con Konzertdirektion Goette, Amburgo, per Germania, Austria e Svizzera; L’Agence, Parigi, per la Francia; Ivy Artists, L’Aia, per Belgio, Olanda e Lussemburgo; Sulivan Sweetland, Londra, per il Regno Unito, che li porterà ad esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto. Saranno inoltre assegnati il Secondo Premio di € 10.000 (diecimila/00), il Terzo Premio di € 5.000 (cinquemila/00), il Premio Speciale € 3.000 (tremila/00) per la migliore esecuzione della nuova composizione per quartetto d’archi commissionata a Toshio Hosokawa, il Premio del Pubblico € 2.000 (duemila/00), il Premio Under 20 € 1.000 (mille/00) e una borsa di studio dalla Jeunesses Musicales Deutschland. Tutti i dettagli sono contenuti nel bando di partecipazione.

Aggiornamenti in tempo reale con i social network - è possibile rimanere sempre aggiornati e seguire tutte le fasi del Concorso attraverso i canali social del Premio Borciani. Facebook, Instagram saranno i canali diretti sempre attivi: presentazioni dei partecipanti, interviste, brevi clip video, registrazioni audio saranno disponibili a tutti i fan e gli appassionati, per seguire quello che accade al Concorso in tempo reale. Contatti Facebook; Instagram: #premiopaoloborciani #ppb2021 #stringscompetition

Rai Radio Tre si conferma media partner del Concorso. In occasione della XII edizione del “Premio Paolo Borciani” si terrà al Teatro Valli di Reggio Emilia la 65° Assemblea generale della WFIMC, la Federazione Mondiale dei Concorsi Musicali Internazionali.