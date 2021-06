Lehxon racconta una storia d'amore chiamata Greta: il video

Greta, il mio singolo di debutto firmato Be NEXT Music con promozione Sorry Mom! e distribuito da Sony Music Italy, non è altro che la perfetta fusione tra le due cose più importanti della mia vita: la musica e la ragazza che amo. Io sono Emanuele Gallo, in arte Lehxon, rapper classe 2001. Ho iniziato ad ascoltare musica da piccolissimo grazie a mio fratello maggiore, il quale durante i viaggi in macchina metteva i suoi CD preferiti, sviluppando così un gusto musicale molto preciso che mi ha portato in pochi anni a scrivere i primi testi, rappare le prime barre e a registrare in casa le prime canzoni. Nello stesso periodo ho iniziato a fare freestyle, una delle quattro discipline dell'hip-hop, allenandomi giorno dopo giorno e girando l'Italia per affrontare Battle e vincere Contest.



Per questo mio primo progetto ho avuto l'opportunità e la fortuna di lavorare con Fausto Cogliati, compositore, chitarrista, vocal coach milanese che ha lavorato con artisti di fama nazionale come i Club Dogo, gli Articolo 31, Rocco Hunt e molti altri, oltre che aver realizzato musiche per noti spot e per programmi televisivi.

Sono così riuscito a raccontare nel migliore dei modi ciò che avevo sempre tentato di descrivere, senza mai riuscirci veramente: "Greta" tratta infatti dell'evolversi di una storia d'amore basata sulla mia esperienza personale, ma che sono sicuro rispecchi anche il vissuto di molti dei miei ascoltatori, questo grazie alla cura nell'arrangiamento e al testo toccante scritto in modo tale da poter essere il più universale possibile.



Tutto ciò è stato realizzato anche grazie alla direzione artistica di Mauro D'Angelo, che è riuscito ad indirizzare il progetto sui giusti binari, mettendo a disposizione un costante impegno e la sua grande esperienza nel campo. Ad accompagnare e, aggiungerei, completare il singolo "Greta", un videoclip ufficiale. Questo è composto dai disegni realizzati dalla bravissima artista Federica Nannicelli ed è stato montato e animato perfettamente da suo fratello, Antonio Nannicelli. Il risultato finale, oltre ad avere uno stile unico e originale, riesce a rendere ancora più chiari i concetti chiave del testo, sottolineandone l'importanza e la forza e dando un'ulteriore spinta alla già fortissima carica emotiva. Il lavoro di un grande team, ben organizzato e soprattutto mosso dalla passione per la musica e dalla voglia di creare un buon prodotto è ciò che serviva per iniziare a coronare il mio sogno. Insomma, la mia vita è sempre stata accompagnata dalla musica e più nello specifico dalla cultura hip-hop in tutte le sue sfaccettature. Per questo motivo ho sempre sognato di vivere di questa arte che è, e continuerà ad essere, il mio traguardo e non smetterò di correre finché non lo avró raggiunto.



Se vi piace la buona musica, un testo significativo e ben esposto, una strumentale da brividi ed un video mozzafiato, "Greta" è la canzone giusta per voi. Buon ascolto!