Aspettando Indaco Festival 432hz, un viaggio alle Radici della musica

Albenati - In the mood for Love

Vogliamo predisporci all’amore in tutte le sue forme per allontanare gli stati d’animo negativi e le tensioni che dividono gli esseri umani in questo difficile momento storico. Sospendiamo il giudizio critico e l’atteggiamento di volersi misurare con gli altri, tutto ciò divide l’umanità mentre abbiamo bisogno di unione, comprensione e condivisione, solo attraverso un atteggiamento “amoroso” nei confronti della vita potremo ritrovare il nostro equilibrio personale e del mondo che ci circonda.

Fabrizio De Andrè - Un giudice



Ritroviamo questo classico del più profondo cantautore italiano, maestro e poeta, un racconto che oscilla tra le meschinità di certa umanità e il giudizio divino

unico supremo giudice dell’umanità. Tutti ci sentiamo arbitri e giudici dietro la tastiera di un social network, ma senza avere la sapienza dei grandi saggi rischiamo di fare danni agli altri e a noi stessi.

Eurytmics - Sweet dreams (are made of this)

Dolci sogni, viviamo in un mondo che diviene sempre più virtuale e mescola la realtà col sogno, sapremo un giorno distinguere la realtà dal sogno, oppure sarà questa una nuova dimensione della vita?

James Taylor & Carly Simon - You can close your eyes

Meraviglioso brano magistralmente interpretato dalla armoniosa voce di James Taylor, nella versione video dal vivo in duetto con Carly Simon. L’amore di una coppia ed il trascorrere del tempo.

Virginia Benati - Bella ciao



Il brano che riascoltiamo ogni anno per il 25 aprile inno della liberazione, in questa versione ideata, composta ed interpretata proprio il 25 aprile 2020 in pieno lockdown, liberiamo la musica passando attraverso diversi generi musicali: un inno a tutte le forme di libertà.

Grover Washington Jnr & Bill Withers - Just the two of us - cover by HSCC



L’amore e l’unione di una coppia può rendere il mondo splendente e brillante, nel sole e nella pioggia ogni momento apparirà bellissimo poiché sorretto dall’amore. La versione di questo classico interpretata dagli australiani “The Hindley Street Country Club” va assolutamente ascoltata.

Paramore - The only exception



Anche nei momenti di sconforto e delusione possiamo trovare una soluzione per uscire dalla gabbia dei nostri problemi: tu sei l’unica eccezione che può trovare la forza e l’energia per ricominciare.

George Cosby - Real Love



Spogliarci delle nostre maschere eliminare il giudizio e rompere la corazza che ci protegge dagli altri per ritrovare noi stessi, il nostro vero essere, solo così potremo incontrare e vivere il “vero amore”.

George Michael - You have been loved



Struggente ed elegante al contempo, come solo George Michael ha saputo interpretare: sembra di entrare nell’abbraccio di un Angelo ascoltando questa delicata ballata che parla di una perdita.

Montell Jordan - Get it on tonite

Brano che gira sul campionamento di “Love for the shake of love” di Claudja Barry, un’atmosfera spensierata e malinconica a tratti, tipica di un tempo passato che ricordiamo lontano. L’attualità ci stimola ad un incontro approfondito con noi stessi ed il mondo che ci circonda, un salto evolutivo al quale dobbiamo dare una risposta.