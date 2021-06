La libertà nella musica passa attraverso cmqmartina e il suo Disco2

Potranno anche essere pensieri sbagliati ma, nel caso, è una induzione all'errore giustificata dal vessillo della libertà. Si intitola Disco 2 il nuovo lavoro di cmqmartina, all'anagrafe Martina Sironi, grande protagonista di X Factor 2020. Ha sempre raccontanto le sue fragilità, i mattoni della sua anima che si crepano questa volta si fa costruttrice della sua vita e della sua anima. Certo qualche crepa interiore ancora appare tra un verso e l'altro, ma chi oggi si aggira intorno ai vent'anni sa che può trovare in cmqmartina una amica che parla alla sua generazione (e non solo) attraverso la sua musica.



Partiamo dalla nascita dell’album e, al di là del fatto che è il secondo, perché questo titolo? E poi hai rinuncato al nome tutto in minuscolo?

Ci ho lavorato in pochissimo tempo ma ogni brano ha avuto un produttore diverso e dentro ognuno ci sono tante storie ed energia creativa. Invece alle minuscole ho rinunciato, avevo scelto cmqmartina ma visto che ognuno scrive come viole, va bene così. Disco 2 è vicino al lavoro precedente, tra l'intro di prima e l'outro di adesso c'è la chiusura di Disco 1 per la wave ma racconto sempre di me. Ora la scrittura è cambiata ma non so dirti che vorrò fare tra un po’.

Le viole di Matta Vera sono le stesse che sbocciavano nella Canzone dell’amore perduto di Fabrizio De Andrè o come quelle di Rino Gaetano in Sfiorivano le viole?

Sono molto più vicine a quelle di Rino Gaetano, mi piacciono le citazioni del cantautorato da nascondere nei miei testi. Nella canzone parlo dei miei migliori amici, noi fioriamo e sfioriamo in base ai periodi.

Ora che hai tanta gente che ti ascolta credi ancora di avere Pensieri sbagliati, senza arte né parte?

Percepsico l’amore delle persone che mi ascoltano e quella sensazione mi stimola. Chi la pensa che certe mie cose siano senza arte né parte non è un probelma mio, io vado per la mia strada.

Come possiamo mettere a tacere le dottrine morali?

Con l'amore per se stessi, col coraggio. Poter dire a tutti le proprie idee e inclinazioni fa stare bene, spero che chi mi ascolta percepisca la libertà che c’è nel mio mondo.

Vale la pena volersi davvero e fermare il tempo? Hai paura di diventare grande?

Mi spaventa un po’ il futuro, non mi individuo ancora come un adulta. Fermiamo il tempo è per una personaspeciale, davvero avrei voluto si fermasse per sempre in una stanza d’hotel.

Hai preso il tuo tempo per capirti meglio?

La scrittura è sempre terapeutica, nella canzone dico che mi autodistruggo, ora provo a ricostruirmi perché scrivendo ho capito tante cose, ci infilavo anche pensieri altrui. Disco 2 ha un grande flusso di energia e creatività.

Se mi pieghi non mi spezzi che significa?

E' una canzone scritta a settembre 2020 prima di X Factor. Serve a ricordarmi che oltre ai periodi molto neri c’è altro. E' una frase detta da mia madre mentre stavamo litigando, serve a comprendere che quando va tutto male c’è dell’altro.

Stare bene è davvero una invenzione popolare?

Devo ancora capirlo e provo a dimostrara il contrario.

La lista di cose che non devi dire è ricca?

Molto ricca, ci sono cose che è meglio tacere e altre per le quali serve il giusto tempo. La libertà di dire quello che penso è bella e avviene anche attraverso la scrittura. Può apparire un concetto estremo, so essere provocatoria. Sono tranquilla e fortunata nell’esprimermi, ho quel mezzo che si chiama musica. Se poi a qualcuno non piace può ascoltare altro.

Raccontami il cuore delle vere put...e: dove spinge?

Rappresenta una delle emozioni più forti della mia vita, è una estremizzazione del tutto.

Hai capito quali sono il tuo posto e la tua casa?

Piano piano trovo domicilio scrive Coelho nell’Alchimista spiegando che prima o poi si trova un posto dal quale non andare via. Ho appena preso casa a Monza e ora sto trovando il mio posto anche nel mondo. Certezze che mi cambiano la vita.

Abbiamo aperto con De Andrè e chiudiamo con Battiato: io sarò sempre dalla tua parte….La Cura dice sempre dalla stessa parte mi troverai.

E’ un pezzo introspettivo, ci sono un po’ di citazioni, due monologhi, è un brano super emotional per me.

Alla fine del disco sei ancora Matta Vera?

Sempre. La canzone è nata perché un amico mi ha sfidato a mettere quelle due parole in un pezzo.

Consigli a chi sta per iniziare la sua avventura a X Factor?

L'unica cosa che mi sento di dire è di non fingere di essere qualcun altro, seguire le proprie inclinazioni e fidarsi dell’istinto.

Che accadrà in estate?

Ci saranno un sacco di concerti che annuncio gradualmente e andrò anche all’estero. Farò dei bei giri.