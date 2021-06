Billie Eilish, pubblicato il videoclip del nuovo singolo Lost Cause

Lost Cause è il quarto brano estratto dal nuovo disco che conterrà sedici tracce prodotte dalla cantante stessa e dal fratello Finneas , i singoli precedentemente rilasciati sono Therefore I Am, my future e Your Power.

Billie Eilish, il successo mondiale

approfondimento

Billie Eilish suona live “Your Power” nel deserto: il video

Billie Eilish è sicuramente tra le artiste di maggior successo degli ultimi anni. Singolo dopo singolo la cantante ha conquistato ogni angolo del pianeta ottenendo consensi da parte di pubblico e critica.

L’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra questi ben quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre quattro milioni di copie.

Tra i brani più amati troviamo You Should See Me in a Crown, When the Party’s Over e Bad Guy.