Meridiana e Kepler, due microdanze di Diego Tortelli per Aterballetto

Le due creazioni rientrano in un innovativo progetto che vede coinvolte produttivamente altre città europee come Atene e Bruxelles. A Modena, presso AGO, il 5 e 6 giugno ne saranno presentate due, all’interno del progetto ONLIFE

MicroDanze è un progetto di Gigi Cristoforetti che prevede la realizzazione di 13 brevi coreografie affidate a coreografi italiani ed internazionali. Ciascuna pensata per uno spazio di pochi metri quadrati, una durata non superiore ai 10 minuti, e una fruizione “espositiva”, con il pubblico che circola liberamente intorno all’opera danzata. Venuto a conoscenza del progetto MicroDanze, e della sua declinazione in VR, Daniele Francesconi, direttore di AGO, il centro culturale specializzato in “digital humanities” ha proposto alla Fondazione Nazionale della Danza una collaborazione produttiva. E così una coreografia site-specific è stata studiata appositamente per essere ospitata all’interno della Farmacia storica, parte dell’Ex Ospedale Sant’Agostino. Si tratta di Meridiana, coreografia di Diego Tortelli. Di Tortelli è

anche l’altra MicroDanza mostrata ad AGO: Kepler, ospitata invece nell’ex chiesa di San Nicolò. L’esperienza della performance dal vivo sarà alternata all’esperienza della stessa MicroDanza in virtual reality. Al termine della performance dal vivo lo spettatore potrà infatti rivivere lo spettacolo attraverso un visore (oculus) in grado di replicare l’esperienza fisica in realtà virtuale. Un confronto tra dimensioni, fisica e digitale, in grado di ampliare lo spettro percettivo del fruitore.

Sabato 5, domenica 6 giugno, 15:30 / 17:00 / 18:30

Farmacia storica, Ex Ospedale Sant’Agostino

Performance

MERIDANA

CONCEPT DIEGO TORTELLI E CARLO CERRI

COREOGRAFO DIEGO TORTELLI

DANZATRICI ANNEMIEKE MOOIJ, CASIA VENGOECHEA

MUSICA AGF

COSTUMI DIEGO TORTELLI

PRODUZIONE FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO

CO-PRODUZIONE AGO FABBRICHE CULTURALI MODENA

Technological development and user experience design by RE:Lab

Video production & Editing by RIOT STUDIO

Si ringrazia Nuvia Valestri per la collaborazione nei costumi

Durata performance dal vivo più performance virtuale: 25 min circa

MERIDIANA è un gioco tra scienza e natura, tra umano e divino, tra terreno e onirico, tra suono elettronico e parola parlata, tra simmetria e asimmetria dei corpi di due danzatrici. MERIDIANA è una creazione per 2 danzatrici (una danzatrice ‘abile’ e una danzatrice disabile), due donne accompagnate dal suono della scrittrice e compositrice elettronica finlandese AGF (Antye Greie), il cui lavoro esplora la parola parlata in combinazione con la musica elettronica per creare atmosfere a tratti sia estranianti che intime; il suono trasforma così il luogo della performance in un'immersione fantascientifica, in un viaggio verso un luogo estraneo mantenendo però il suono della voce umana come memoria di qualcosa che fu, di qualcosa che in passato è già stato abitato dalla voce stessa. In MERIDIANA il pavimento specchiato permette di creare l'illusione di essere sospesi nel mezzo di uno spazio in cui il soffitto dorato della stanza si riflette sul pavimento, avvolgendo lo spettatore in una “gabbia dorata”. Una gabbia abitata da due creature, straordinarie per la loro struggente bellezza imperfetta tanto naturale quanto onirica; perché proprio nel mezzo della perdizione di uno spazio riflesso si trova la natura delle cose. Immagino tutte le scaffalature della Farmacia storica del complesso di Sant’Agostino di

Modena ricoperte da piante in bianco e nero (come se fossero filtrate da una luce artificiale), una sorta di giardino verticale illuminato da micro-installazioni di luci circolari che richiamino un luogo sacro. Una danza spezzata racconta la tragedia e l’innovazione costante del corpo; una danza che non aspetta il tempo che scorre ma che lo plasma a suo compiacimento velocizzando e rallentando le ore; una danza caratterizzata da movimenti più rigidi e geometrici, che incorpora contorsioni degli arti e controllo delle braccia per creare forme geometriche le quali a loro volta rivelano progressivamente la destrezza, la bellezza, la distorsione e la memoria

del corpo stesso.” Diego Tortelli, coreografo.