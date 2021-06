Sara Fattoretto mette tutta la fiducia nella vita in Limpida: il video

Limpida è un album di canzoni. È un album di fiori. È un album di fotografie che ci ricordano che i cieli sono mutevoli e anche gli amori. È un album di distanze, in cui vuoti e pieni si rincorrono, si sommano e si sottraggono di equilibrio in equilibrio.

L’ultimo anno non è stato facile, ma mi ha dato la forza per provare a intraprendere una nuova via, quella della musica. Io sono un’impiegata, non avevo mai scritto canzoni. Questa è la mia prima prova da cantautrice, espressione in musica di un temporale del cuore di qualche tempo fa.



Ho scritto la canzone Limpida prima della pandemia, ma solo in questo periodo di prolungata chiusura ho capito quanto fosse importante poter diffondere a un pubblico più ampio il suo messaggio di fiducia e speranza e farla volare al di là delle mura di casa. Del resto, le canzoni, si sa, hanno le gambe lunghe e vanno molto più al di là di quanto l’autore stesso possa immaginare.



Ecco perché Limpida racconta di una stagione nuova, della quiete dopo la tempesta, dello scorrere ciclico e mutevole del tempo. È un invito all’ascolto, alla trasparenza, al cambiamento, alla cura di sé attraverso l’accettazione delle proprie fragilità e imperfezioni. La pandemia ci ha tolto tanto, ma nel contempo ci ha permesso di cogliere l’importanza delle piccole cose facendo luce sulle gioie quotidiane: un abbraccio, un fiore colorato, una giornata di sole.

Alla luce della condivisa tragedia che ha colpito tutti in quest’ultimo anno, Limpida assume significati nuovi e dipinge, attraverso un linguaggio semplice e di forte impatto emotivo, nuovi mondi possibili per una rinascita collettiva. Limpida in sostanza è un inno alla vita, alla bellezza e alla felicità.

Il videoclip, girato dal videomaker Pietro Berselli, è stato realizzato nel giardino di casa dei miei genitori. Per il set desideravo un luogo verde, rigoglioso ed accogliente. Il video è un invito a non aver paura di sporcarsi le mani (e non solo) con i colori della vita. È un invito al gioco e a non prendersi troppo sul serio. Limpida è la voce bambina in ognuno di noi.

Scritto a quattro mani con Alberto Zuanon, l’ep uscito il 14 maggio contiene 10 brani ispirati alle stagioni, metaforiche e non (Conto tre), al cambiamento (Mutevole, Una musica nuova, In controtempo), e – come spiegavo – alla vita in sé, alla bellezza e alla felicità (Limpida). C’è anche un brano nato come strumentale, al quale sono state aggiunte solo in un secondo momento le parole (Caffè), e una ballad che riprende la forma degli standard jazz del repertorio americano (Non sei tu).