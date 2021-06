Melis presenta il singolo Vieni via con me: il video

Il video ufficiale di Vieni Via Con Me, rappresenta un viaggio interiore, quel viaggio che molti di noi in uno stato di piena solitudine hanno fatto nel periodo pandemia-lookdown, cercando così un punto zero da cui ripartire ma con orizzonti e intenzioni diverse, perché credo che questo periodo abbia cambiato un pò parte dei nostri pensieri, dei nostri progetti e spero vivamente anche delle nostre azioni.

Infatti nel video è ben visibile la parte naturale del pianeta, ma anche quello che con il nostro comportamento abbiamo creato come se questo periodo ne fosse una conseguenza.

Non a caso le immagini prendono forma dall'ispirazione della cultura orientale del Feng shui che rappresenta proprio i 5 elementi che portano alla vita: Acqua come il grembo materno, Legno come le radici, Fuoco come l'energia del movimento, Terra come il nutrimento ed infine Metallo come l'aria /respiro/elevazione”.

Il regista Claudio Desideri: “Per dare vita a questo percorso non abbiamo scelto degli attori, ma oltre a Melis (autore del brano) che interpreta la parte acqua-legno abbiamo deciso di inserire la sua band, creando cosi un collegamento tra gli strumenti e gli elementi. Infatti batteria e basso (Francesco Masocco e Riccardo Guidi) che sono la parte portante ritmica di una canzone rappresentano l’energia del Fuoco, mentre Francesca Bruno, unica donna della band e tastierista, è la nostra madre Terra, e ovviamente la parte del Metallo è stata affidata a Davide Volpe Liddi, il chitarrista, tutto questo identificato appieno anche con l’aiuto dei colori, degli abiti e luoghi dove i personaggi sono stati posizionati. Entrando così nella descrizione dettagliata del video, Melis è inizialmente in uno stato di evasione e si appresta ad intraprendere un percorso e uscendo di casa in piena notte si inoltra in un bosco, dove da lì in poi incontrerà i suoi spiriti guida che lo porteranno alla libertà come se fosse una nuova vita. Lascia spazio (nello special) anche ai momenti di depressione di caduta mentale nel sentirsi persi dentro questa paradossale e inaspettata situazione e nel cercare costantemente la forza per venirne fuori, forza che viene trovata nell'ultima scena dove d' improvviso la notte diventa giorno e il protagonista è vestito di bianco poiché ha raggiunto i suoi obiettivi, ossia l’essere tornato ad un punto zero, pronto a vivere di nuovo ma con consapevolezze e parametri di rispetto molto diversi”.



Il video è stato girato in piccole scene sul litorale romano ma in gran parte a Rocca di Papa e nelle zone più suggestive dei castelli romani come Monte Tuscolo.

La produzione artistica del brano Vieni Via con Me è stata curata da Fabrizio Simoncioni. Leo Giunta ne è il manager. Esce con l’etichetta MTmusic.