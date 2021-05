Kings of Convenience, Fever è il nuovo singolo del gruppo norvegese

I Kings of Convenience sono uno storico duo norvegese in attività dal 1999 e formato da Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe . Dopo essersi conosciuti in una scuola di Bergen, i due hanno suonato dapprima nella stessa band, gli “Skog”, poi nell’iconico duo dei Kings of Convenience, portando in Norvegia, così come in tutta Europa, un sound a dir poco nuovo, a cavallo tra le sonorità più indie-rock e folk, fino auna musicalità ben più intima e acustica con l’immancabile utilizzo di diversi strumenti musicali.

Uscito alla mezzanotte di venerdì 28 maggio 2021 “ Fever ”, il nuovo singholo dei Kings of Convenience , è già un successo. Si tratta del secondo brano estratto dal disco “Peace or Love” (dopo “Rocky Trail”), in pubblicazione il prossimo 18 giugno.

Il significato di “Fever”

Il singolo, inciso per Polydor Records, è una canzone molto intima che ripercorre in piena regola i virtuosismi armonici e la sonorità delicata a cui la band ci ha da sempre abituati. Una canzone che sa di leggerezza, con un testo che è una metafora della febbre utilizzata per esplorare l’amore, nei suoi picchi e nelle sue discese. È la storia di un amore nostalgico, di un tempo ben speso con una persona cara che ora non c’è più; un brano che non si lascia andare alla disperazione di una perdita, sia essa per la morte o partenza di qualcuno, ma che si trasforma in speranza, di ritrovarsi in un futuro non lontano.

Questo quello che i due cantanti e musicisti hanno dichiarato durante la presentazione ufficiale del singolo: “”Fever” è stata la canzone dell’album scritta più velocemente, nata da una semplice ispirazione. La registrazione e l’arrangiamento però sono stati due processi abbastanza lunghi, culminati con l’aggiunta da parte di Eirik del piano nella parte finale durante gli ultimi giorni di registrazione”.

Il nuovo singolo dei Kings of Convenience fa parte dell’album “Peace or Love”, in uscita il prossimo 18 giugno. Registrato in cinque anni, girovagando in cinque città diverse, è un intenso lavoro che raccoglie ben undici tracce, sulla vita e sull’amore, il sentimento pervaso da una bellezza limpida e pura e da una forte emozione.