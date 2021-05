Genise presenta il singolo Stai con Me

Il video di “Stai Con Me” è stato bello realizzarlo per raccontare una nuova visione del testo, di come ci sia sempre la luce al di là del buio, un omaggio a tutte quelle donne vittime di violenza e di abusi che perdono totalmente la fiducia nel prossimo perché convinte che tutti gli uomini saranno cosi, mentre esiste sempre qualcuno in grado di amarle. Per il video di Stai con me come location si è scelto un vecchio edificio abbandonato presso la zona portuale di Napoli. La struttura del video non è nata da uno story board. Le immagini realizzate sono state valutate e girate in linea all’idea che io volevo trasmettere. Mi sono lasciato andare e l’emozione ha fatto tutto il resto.



Il bello di questo video è proprio questo anche grazie a Salvatore Cafiero che ha

curato la regia. Questo video non ha nulla di programmato o studiato. Nel video sono

stati coinvolti alcuni insegnanti del Progetto HOOP MUSIC, (Hoop music è la società

che gestisce gli storici studi dei Pooh) una etichetta indipendente che con questo

progetto esteso in tutta Italia vuole far emergere nuovi talenti nella loro formazione e guida per i loro brani e la loro distribuzione. Gli arrangiamenti di Phil Mer e il Mix di

Antonio Nappo sono stati il vestito perfetto per questa nuova versione per far sì che i giovani di oggi potessero ancora una volta apprezzare il patrimonio della storia

musicale Italiana, con suoni dei nostri tempi ricordando che il passato deve essere

rispettato, che bisogna amare il presente e ci si deve innamorare del futuro. Sono

sempre più felice e onorato di tutti gli artisti che negli ultimi anni hanno deciso di

essere seguiti da me come Vocal Coach, dal primo all’ultimo ho sempre dei

grandissimi ricordi, ho iniziato con Ti Sento con Silvia Mezzanotte e proseguo con chi

dieci anni fa ha creduto in me per la prima volta Red Canzian che mi aprì le porte di

questi studi per avviare una scuola al suo interno per poi da lì a poco diventare il vocal coach di “POOH 50 la Reunion” e a seguire una serie di artisti big della canzone

italiana. “Stai con me” diventa così il mio piccolo ringraziamento a Red, ai Pooh e alla

penna di Stefano D’Orazio.



Nel frattempo sto già pensando al mio prossimo omaggio

musicale e continuo nel mio lavoro di Vocal Coach per tutti gli artisti che mi richiedono ma anche a seguire tutti quei giovani ragazzi che un domani sognano di far parte di questo meraviglioso mondo della musica sia come insegnante in prima linea ma anche con il Progetto Hoop Music, e del mio progetto di un concept album di

cover/omaggi e featuring con alcuni degli artisti coi quali ho collaborato nella

mia carriera.