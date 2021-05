Elettra Lamborghini pubblica una breve anteprima della nuova canzone

Nuovo tormentone estivo in arrivo. Nelle score scorse la voce di Pem Pem ha condiviso una breve anteprima della canzone con cui è pronta a far ballare il pubblico nella stagione più calda dell’anno.

Elettra Lamborghini, il video su Instagram

Dal singolo di debutto alla canzone presentata sul palco del Teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo passando per i numerosi brani che hanno scalato le classifiche di vendita, nel corso degli anni Elettra Lamborghini, classe 1994, si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando pubblico e critica.

Ora, la cantante è pronta a lanciare un nuovo singolo, come annunciato attraverso l'anteprima pubblicata sul profilo Instagram che vanta più di sei milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi, servizi fotografici, viaggi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Infatti, poco fa Elettra Lamborghini (FOTO) ha condiviso un filmato della canzone, dalla durata di pochi secondi, incuriosendo immediatamente il pubblico. Ancora sconosciuta la data di uscita del singolo.