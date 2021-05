Fanya Di Croce fa ripartire la musica da Chianciano: in 50 sul palco

Il Tour di Promuovi la tua Musica ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce, ripartirà il 19 Giugno dal Palamontepaschi di Chianciano Terme dopo quasi un anno di stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19. L’evento a favore della musica emergente vedrà sul palco oltre 50 artisti provenienti da tutta Italia: “Ci stiamo organizzando per ripartire con più forza ed entusiasmo, sarà una giornata interamente dedicata alla musica che inizierà alle ore 14 e andrà avanti fino alle ore 21".



L’evento sarà aperto al pubblico (massimo 500 persone) con posti a sedere preassegnati e distanziati. La manifestazione vedrà sul palco come Special Guest la storica cover band di Luciano Ligabue Da Zero a Liga. A chiudere l’evento si esibirà anche la cantautrice Fanya Di Croce che per l’occasione renderà omaggio a Franco Battiato con uno dei suoi brani più celebri. A condurre l’evento sarà l’attore Fabio Massenzi.



Promuovi la tua musica, attivo da 4 anni ha registrato oltre 1000 artisti: "Si esibiscono sempre tanti cantanti indipendenti con i loro progetti –spiega Fanya Di Croce – c’è un forte bisogno di attenzione verso la musica dal vivo, chi partecipa al nostro Contest non lo fa per vincere ma per farsi ascoltare da chi lavora dietro le quinte e per una assoluta libertà di espressione". L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Chianciano Terme, che ha sposato l’iniziativa perché punta a valorizzare e sostenere i giovani artisti e la musica indipendente emergente.