Torino Jazz Festival 2021, al via la nona edizione. Il programma

Il ricco cartellone recupera in parte quello programmato per l’edizione 2020 rinviato a causa dell’emergenza Covid-19. Sono 9 i giorni di festival che proporranno al pubblico 15 concerti, 4 incontri (Jazz Talks) e 2 mostre fotografiche. Dal 19 al 27 giugno

La nona edizione del Torino Jazz Festival , in programma dal 19 al 27 giugno (con una seconda tranche nei pub e bei club ad ottobre) " è davvero un'operazione jazz - dicono i direttori e musicisti Giorgio Li Calzi e Diego Borlotti - intendendo per jazz la massima espressione di libertà, capacità di adattamento, anche improvvisando, e bisogno di condivisione ". La nuova edizione del Tjf, che recupera in gran parte quello programmato per il 2020, poi cancellato causa Covid, è stato presentato lunedì 24 maggio a Camera - Centro Italiano per la Fotografia, una delle sue sedi insieme al Circolo dei Lettori, il Conservatorio Giuseppe Verdi, le Ogr, l'oratorio di San Filippo Neri e il Teatro Vittoria.

9 giorni con 15 concerti, 4 conferenze sul jazz e sulla ricerca, 2 mostre e 150 musicisti coinvolti , che ha voluto spargere la sua comunicazione e il suo entusiasmo sulla città: si pensi alla mostra fotografica ' Jazz è ricerca ' di Massimo Forchino, nelle stazioni della metropolitana, a favore di Fondazione Molinette, alle sculture del collettivo The bounty killart e al teaser di Donato Sansone. Inoltre a Camera, dove è in corso la mostra Street Life di Lisette Model , c'è una stanza dedicata ai suoi scatti di grandi personaggi jazz, con accompagnamento musicale. Il calendario apre il 19 con Gianluca Petrella Cosmic Renaissence e termina con l'unica data italiana di Salif Keita, esponente della world music più conosciuti al mondo. " Il Tjf - dice la sindaca Chiara Appendino - è una vera macchina di cultura e musica che non si è mai fermata neppure nella pandemia sostenendo la comunità jazz . Presentarlo oggi, in queste giornate che guardano alla fine del coprifuoco, è un grandissimo segnale".

Andare a un concerto di jazz significa partecipare alla storia

“Tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri” Gustav Mahler. Il jazz esalta l’individualità innovatrice invece di mortificarla in nome della cultura ufficiale, ha una grande memoria statica ma è votato al guizzo dinamico verso il futuro, sublima nel gioco culturale la lotta generazionale. Il jazz e il TJF sopravvivono alla sventura planetaria grazie alle donne ed agli uomini che lo creano, lo mettono in scena e l’ascoltano. Andare a un concerto di jazz significa partecipare alla storia, spesso sofferta, di migliaia di uomini e donne che hanno scelto un percorso più monastico che mondano. È stato rivoluzionario per Billie Holiday intonare Strange Fruit al Cafè Society di New York nel 1939 così come lo è oggi resistere e mettere in scena il meglio della propria arte in ogni festival sopravvissuto. Diego Borotti - Direzione artistica

Il jazz come terra di confine e libertà di espressione

Il jazz è sempre stato sinonimo di terra di confine e libertà di espressione. E mai come oggi, anche la parte fortunata del pianeta, il nostro mondo occidentale, ha compreso l’importanza di poter varcare un confine per sentirsi liberi, una piccola cosa rispetto a chi fugge dalla disperazione per migliorare la propria condizione e quella dei propri figli. Il jazz rappresenta nella musica quella libertà che nasce dall’imprevisto della vita, elemento destabilizzante che genera anticorpi e adattamento insieme alla speranza e alle condizioni di poter creare una nuova società e un nuovo linguaggio. Fondamentalmente i cicli della storia si ripetono, ma per fortuna i mutamenti creano nuove forme di vita. Vi aspettiamo al TJF 2021, un festival contemporaneo fortemente ancorato al terreno e pensato per una collettività che ha voglia di conoscere tutto ciò che sta intorno a sé e tutto ciò che sta al di fuori di un semplice concerto. Giorgio Li Calzi - Direzione artistica