Katy Perry aggiunge show alla sua residency a Las Vegas

Grande entusiasmo da parte del pubblico. Poco fa la voce di Firework ha annunciato l’arrivo di nuove date per la residency Play che la vedrà impegnata a partire dalla fine di quest’anno.

Katy Perry, il video su Instagram

Milioni di copie vendute in tutto il mondo, singoli in grado di conquistare certificazioni in ogni angolo del pianeta, Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più popolari e amate a livello mondiale.

Nei giorni scorsi Katy Perry, classe 1984, ha annunciato la sua residency a Las Vegas attraverso un post sul profilo Instagram da oltre centoventi milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, shooting fotografici, eventi, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Ora, la popstar ha comunicato di aver aggiunto otto date per il mese di marzo del prossimo anno attraverso un video che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

The Theatre at Resorts World sarà la location che ospiterà la cantante che alzerà il sipario sugli spettacoli il 29 dicembre 2021.