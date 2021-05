Gianni Morandi riprende la chitarra dopo l'incidente. VIDEO

Col sorriso e con la mano fasciata, il cantante ha intonato qualche verso di Battisti per i fan via social

Poche note alla chitarra ma la voce e l'entusiasmo sono quelli di sempre. Gianni Morandi torna ad imbracciare la chitarra per un breve video da condividere con i fan dopo l' incidente dello scorso 11 marzo . Il celebre cantante aveva riportato gravi ustioni che lo hanno tenuto in ospedale per diverse settimane. Pioggia di commenti dei suoi ammiratori e dei personaggi della musica e dello spettacolo, che accolgono con gioia i progressi del cantante.

La primavera di Morandi, tra casa e fisioterapia

Gianni Morandi torna a casa: dimesso dall'ospedale dopo 24 giorni

Sorride Gianni Morandi, finalmente con la sua chitarra e con il tutore ortopedico, compagno delle ultime settimane di recupero della mano danneggiata dopo l'incidente domestico di cui è stato vittima svariate settimane fa.

Il cantante di Monghidoro anche nelle ultime difficili settimane non ha mancato di postare per i fan i momenti della sua ripresa, che procede per il meglio. Morandi ha scelto qualche verso de “La canzone del sole” per questo breve momento musicale, che lascia ben sperare i fan per un suo ritorno alla musica dal vivo.

Fino ad ora sul suo profilo ufficiale erano stati condivisi momenti domestici, scatti all'aperto, qualche foto fatta durante la fisioterapia e quella del giorno della somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Di certo questo filmato, nel quale il cantante si mostra felice con la sua chitarra, è uno dei momenti più emozionanti per il suo pubblico.