Una bella sorpresa per i fan di Marco Jacopo Bianchi, cantante , disc-jockey e produttore discografico italiano meglio conosciuto come Cosmo . Dal 21 maggio, infatti, è disponibile su tutte le piattaforme il suo quarto disco, dal titolo “La terza estate dell’amore”.

“ La terza estate dell’amore ” è stato presentato ufficialmente sul canale YouTube del cantante, attraverso una diretta streaming. Durante l’evento, Cosmo ha intonato le nuove canzoni contenute all’interno del disco, in cui è evidente un’evoluzione artistica. Nei suoi nuovi brani mixa clubbing, cantautorato e ha inserito molte novità, come l’ utilizzo dei cori .

Cosmo, il quarto album è una necessità

Sul sito ufficiale del cantante, è stata pubblicata la motivazione cha lo ha spinto a creare i suoi nuovi pezzi: una “necessità di socialità e amore collettivo che si fa sempre più forte”. “La pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e i provvedimenti per contrastarla hanno fatto a pezzi quelli che erano gli ultimi rimasugli di vita sociale, riducendola ai suoi minimi storici.” - ha scritto - “Ormai è chiaro: stiamo camminando sulle rovine di un sistema di valori che ha fallito e che deve essere spazzato via: quello dell’individualismo, della competizione, della crescita illimitata e del conflitto.

“La terza estate dell’amore è il manifesto di qualcosa che ancora non ha un nome. Un corpo erotico sbattuto in faccia al gelo di morte del capitalismo e della burocrazia, un ballo sulla carcassa di una società incapace di godere e di organizzarsi per essere felice. Il disco è una pernacchia in faccia a chi nega l’essenzialità della festa e dello spirito di comunità. Non ce ne facciamo niente delle città cadavere, luoghi di morte dell’anima e del corpo. Le vogliamo cambiare. Questo messaggio è dedicato a chiunque si sia visto rubare tutto il tempo migliore della propria vita, a chi crede nell’aggregazione e nello spirito di comunità, a chiunque voglia prendere questa grande macchina e sedersi accanto al pilota per farla rallentare, sostare, ripartire quando è il momento. Verso destinazioni ed esperienze altre. Verso il futuro.”