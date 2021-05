Krikka Reggae e il loro viaggio con Milioni di Prove: il video

La genesi di questo brano ha seguito un percorso molto diverso rispetto al nostro solito modo di comporre. Tutto nasce da un rapporto di amicizia storico con il regista Giuseppe Marco Albano che spesso ci porta idee e progetti anche solo per un semplice confronto personale. Questa volta è andata in modo diverso, Giuseppe è venuto in studio con la sceneggiatura del corto e con le musiche di Roberto Pellegrino... E da lì è iniziato tutto... Sentendo le musiche, Simone ha cominciato a scrivere qualche pensiero e dopo pochi minuti c'era il ritornello del brano, che racchiudeva in sé anche la storia stessa di Klaudio Ndoja. Da lì è cominciato il processo creativo sul testo. Anche in questo caso abbiamo usato un approccio diverso dal solito, avendo come traccia una storia vera da seguire. La musica invece è stata un’elaborazione dall'idea originaria del compositore Roberto Pellegrino, rielaborata dall'ottimo lavoro di Matteo aka Wise Koala (chitarrista della band e giovane producer). Supportato anche dal resto di tutti noi, è riuscito a dare un suono nuovo fresco e diverso rispetto alle nostre produzioni passate. Tutti questi ingredienti messi insieme hanno portato a “Milioni di prove”.

È stata un esperienza nuova sotto tanti punti di vista, anche rispetto al piano produttivo questo brano ha un’importanza particolare essendo il primo lavoro di squadra della neonata etiche Lsd label che mette insieme professionisti del settore cinematografico a quello musicale per una scommessa che è tutta da premiare, soprattutto in un momento così difficile per la musica e lo spettacolo in generale e che parte dal profondo sud dell’Italia. Tutti questi elementi fanno di questo singolo e del progetto Klod soundtrack un passo davvero importante. Come se non bastasse, il video è davvero un gioiello creato dall'ottima regia dello stesso Giuseppe Marco Albano che ha sapientemente montato immagini dello short movie di Klod con i nostri playback girati a Potenza, tra il teatro stabile e il ponte Musumeci, due luoghi culturalmente importanti del capoluogo lucano, che hanno arricchito sicuramente la stesura di questo bellissimo videoclip. Ciò è emerso da tutto questo lavoro e ora sta al pubblico darci il suo parere rispetto a questo sforzo creativo e culturale che tanto attinge alla nostra terra, alla sua storia recente e passata e alle persone che l'arrichiscono.