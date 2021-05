Uno scatto che ha ottenuto più di 800.000 like su Instagram, la cantate è pronta ad alzare il sipario su una nuova era musicale?

Dal debutto con If You Had My Love alla conquista dello status di protagonista della musica mondiale, nel corso degli anni Jennifer Lynn Lopez , questo il nome all’anagrafe, ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta vendendo milioni di copie.

Jennifer Lopez, la foto su Instagram

La cantante ha ora attirato grande curiosità per lo scatto condiviso sul profilo Instagram che conta oltre centocinquantaquattro milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, cinema, impegni lavorativi, shooting fotografici e momenti di relax in famiglia.

Jennifer Lopez, classe 1969, sembrerebbe pronta a dare il via a una nuova era musicale. Infatti, la voce di Love Don’t Cost A Thing ha pubblicato uno scatto all’interno di uno studio di registrazione annunciando novità in arrivo per l’estate.

La popstar non ha rilasciato ulteriori informazioni suscitando così nei fan numerosi interrogativi, non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.