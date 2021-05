Costa, dopo Stag arriva un Talisker: il video

Quando Martina Amoruso, regista del video, ha ascoltato il brano per la prima volta, ha capito subito quale dovesse essere la direzione da prendere, e infatti l’idea del video è nata già quel giorno stesso, per poi essere sviluppata nel tempo. Era da tanto che cercavo di portare alla luce un brano che rappresentasse un lato diverso della mia musica e del mio essere, in cui il messaggio portato fosse leggero ma non superficiale e dove potessi unire aspetti nuovi delle sonorità da cui prendo ispirazione. E in questo il tocco del produttore Giuliano Vozella è stato fondamentale.

Nelle sonorità di questo pezzo ci sono davvero influenze provenienti da tanti ascolti diversi, appartenenti a epoche e contesti molto distanti fra loro.



Mi piace vedere questo arrangiamento come un’unione dell’indierock britannico con il cantautorato alla Rino Gaetano, il tutto condito con tante piccole idee con cui il mio producer ha colorato il pezzo. L’idea della storia è nata nella mia testa già come un piccolo corto nel quale il protagonista si trovasse a mettere in discussione se stesso e le scelte che ha fatto. Credo che il lavoro di Martina, e di tutta la squadra messa in piedi da lei, abbia aggiunto anche delle sfumature in più a cui non avevo pensato scrivendo il brano, e non c'è niente di meglio che lavorare con delle persone che riescono a cogliere anche quello che non pensavi di voler dire. Sono rimasto molto colpito dalla bravura di Maria Canal e Fabrizio Calfapietra, protagonisti del video, scelti direttamente dalla regista, che hanno messo davvero tanta passione in questo lavoro creando bellissime connessioni.

Credits

Brano: “Talisker” di “Costa”



Regia: Martina Amoruso



Attori: Maria Canal e Fabrizio Calfapietra

Producer e IAD: Emanuela Ornaghi

Segretaria di edizione: Martina Arrigoni

DOP: Martina Amoruso



Operatore: Filippo Andreoni



IAC: Tommaso Fazzi

Gaffer: Edoardo Marangoni

Best Boy: Leonardo Piacente



DIT: Alessandro Cannarozzi



Montaggio: Jan Devetak



Color: Enrico Valoti



MUA: Francesco Arrigoni



Grazie a Giacomo Tura, Sebastian Marano e Claudia Bencetti