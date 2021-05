Sofia Ravello, il viaggio è iniziato dunque...Non Fermarmi: il video

Il singolo descrive il confronto con se stessi davanti a un amore che non rende più felici come all’inizio e del conflitto tra l’affetto per l’altra persona e la raggiunta consapevolezza di non essere complementari. Il video è accompagnato da un testo originale dell'artista

Il mio viaggio è cominciato durante gli anni delle medie, quando ho iniziato a

prendere lezioni di chitarra, ma ogni volta che prendevo in mano lo strumento mi

rendevo sempre più conto di quanto volessi cantare i brani che stavo imparando

a suonare. Da lì poi è nato tutto, ho iniziato a studiare alla scuola di canto Sonus

Factory di Roma. Con gli anni è cresciuta la necessità di esprimere le mie emozioni, ma ero consapevole che farlo tramite brani non miei non mi permetteva di riuscirci appieno. Quindi mi sono concentrata sulla scrittura.



All'inizio scrivevo in inglese, sembrava la cosa giusta da fare per cominciare. Poi è diventata quasi una sfida esprimermi in italiano, mi rendevo conto di quanto

fosse più bello e soddisfacente. Ora eccomi qui, con il mio secondo singolo in uscita, super carica ed emozionata. Un progetto nato dal nulla, a budget zero. Insieme al mio grande amico e produttore Schimicon (Demetrio Chimisso) una notte abbiamo condiviso la nostra tristezza, e ci siamo sfogati bevendo forse qualche drink di troppo. Nel giro di mezz'ora avevamo già le melodie principali e il testo, poi ci abbiamo lavorato tanto e la situazione attuale non ha aiutato, ma alla fine eccoci qui!



Il brano contiene frammenti della mia vita e delle emozioni che ho vissuto. Parla

del confronto con se stessi davanti a un amore che non rende più felici come

all’inizio, e del conflitto tra l’affezione per l’altra persona e la raggiunta consapevolezza di non essere complementari. Un amore è come un frutto

meraviglioso: mentre lo assaggi ti godi il sapore, man mano che vai avanti provi ad affrontare i problemi che emergono e senti le sfumature più acri mentre in ogni modo tenti di risolverli con l’altra persona. Poi perdi la speranza, è quello il momento in cui ti rendi conto che il frutto ha un sapore amaro ed è marcito. A quel punto non puoi far altro che attraversare la rabbia che senti nel dover accettare la fine della storia.



E' triste e frustrante ricominciare ogni volta da capo, ma per amore si fa, la

necessità di amare ti dà la forza per crederci nuovamente. Dal brano abbiamo poi estratto un videoclip, frutto di un lavoro di squadra, in cui tutti hanno collaborato con molta voglia di fare. Siamo partiti da un soggetto di Martino Migli e abbiamo realizzato insieme un progetto di cui siamo davvero contenti. Abbiamo inserito richiami alle opere di René Magritte a sottolineare il conflitto con se stessi e il modo in cui ognuno vive e interiorizza l'amore. Non mi sono mai fermata, scrivere è ciò che mi rende quella che sono, che mi dà la forza di credere in me stessa, e sto già lavorando alla messa a punto del prossimo brano. In realtà come sempre lavoro a mille cose simultaneamente, non a caso ci sono un po' di brani che aspettano di essere ascoltati. Finalmente ho cominciato ad autoprodurmi, quindi fra le prossime uscite ci sarà un brano interamente realizzato da me. Spero tanto di riuscire presto a trovare un'occasione per cantare dal vivo le mie canzoni. Intanto sono molto fiera di presentare Non Fermarmi, di cui sarà disponibile da venerdì 21 maggio alle 14 il videoclip sul mio canale Youtube.