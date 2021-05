Franco Battiato, E ti vengo a cercare: testo e significato della canzone

E ti vengo a cercare Anche solo per vederti o parlare Perché ho bisogno della tua presenza Per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare Nasce da meccaniche divine Un rapimento mistico e sensuale Mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane Fare come un eremita Che rinuncia a sé.

Il significato di un brano profondissimo

approfondimento

Il confronto con il prossimo, l'altro come mezzo per approfondire la ricerca del sé e trovare le radici del proprio io. La ricerca spirituale è un tema ricorrente nella produzione artistica di Franco Battiato che con i suoi testi raffinati ed enigmatici ha abituato gli ascoltatori ad una lettura più profonda delle sue parole che hanno spesso dei significati stratificati. In superficie, “E ti vengo a cercare” è una splendida canzone d'amore: l'interprete si rivolge all'altro con benevolenza e trasporto. Allo stesso tempo è possibile individuare un senso nascosto per cui la canzone diventa manifesto poetico della ricerca spirituale che si concretizza nell'incontro. Non a caso la canzone è stata scelta per una storica esibizione del 1989 in cui Battiato l'ha eseguita alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II in una Sala Nervi gremita di giovani.