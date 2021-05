Mailena ci assicura che Va bene Così: il video

La mia carriera musicale è iniziata per gioco grazie a un audio whatsapp. Era l'anno 2018 quando inoltrai a mio padre l'idea cantata della mia prima canzone. Attualmente sui digital store, scrivendo Mailena, si possono trovare quattro singoli: "Fa bem", "Una tipa", "Finché mi va" e "Va bene così" ma in realtà il nome della prima idea è: "Cuore di plastica". Papà la fece poi ascoltare a Gianni Drudi e da lì la proponemmo ad un concorso canoro sul web. Mi ricordo molto bene che in quel periodo girai il videoclip da sola, accompagnata dalla mia reflex. Fermavo i passanti ovunque mi trovassi per chiedergli se potevano riprendermi e chiesi a qualche amico la disponibilità per alcune location. Se penso a come sono partita, oggi mi ritengo molto fortunata ad essere seguita da due pilastri musicali come Gianni Drudi di Baracca Edizioni e Francesco Altobelli di Ondesonore. Insieme abbiamo realizzato il mio nuovo singolo "Va bene così", un progetto contenente un carico di emozioni non indifferente.



Qui possiamo guardare in anteprima il videoclip già fuori su tutti i negozi digitali.

Penso che il modo più efficace per scrivere una canzone sia in un posto dove ci si senta al sicuro. A me per riuscirci capita di prendere un foglio bianco, una penna e ascoltare in loop una melodia che mi emoziona. Da bambina per me la musica è stata come la medicina che si prende per far calmare la tosse, mi ha sempre fatto stare meglio. Seguivo i miei genitori nelle feste di piazza perché mia madre cantava e mio padre era lo showman dei suoi spettacoli. Ho un carattere energico e determinato ma sono anche molto autocritica e rigida con me stessa. Sono del segno dei gemelli, motivo per cui mi piace cimentarmi in diversi ruoli ed esprimere le mie mille sfaccettature sia con la scrittura che attraverso il look. A sostenermi musicalmente c'è anche colui che io definisco il mio zio musicale, Carlo Di Gioia. Quando vado in studio da lui mi sento ossigenata ed ispirata, tant'è che in poche ore riusciamo sempre a preparare un nuovo provino. Parlando di "Va bene così" , gli arrangiamenti musicali sono stati curati da Alessandro Salonia e la realizzazione del videoclip ha avuto la regia di Federico Casarella. Non dimenticherò mai i momenti delle riprese. Sono stati i giorni più dinamici che io abbia mai vissuto. Ricordo che insieme all' attore Roy Mambelli andavamo in giro per l' Hotel Onda di Silvi Marina, tra outfit da cambiare e look di capelli da modificare con la collaborazione del nostro hairstylist Pietro Fiora. Più assaporo le dinamiche di questo mestiere e più mi appassiono ad esso e sento che, il duro lavoro e i sacrifici sono la luce che illuminano il mio percorso sulla strada giusta, messa a fuoco da persone prima di tutto oneste e sincere proprio come me.