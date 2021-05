Katy Perry, i successi

25 anni di Pokémon: la collaborazione musicale con Katy Perry

Katy Perry (FOTO) è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica. Nel corso degli anni la cantante si è affermata come protagonista indiscussa delle sette note vendendo milioni di copie in tutto il mondo.

Tra i suoi brani più amati troviamo I Kissed a Girl, Firework, The One That Got Away, Wide Awake, Roar e Never Really Over.