Katy Perry: nuovo look su Instagram, il commento di Orlando Bloom

La popstar ha indossato un abito leopardato di Tatiana Waterford, il makeup artist era Michael Anthony mentre l'hairstylist Jesus Guerrero, come ha indicato la stessa Katy nel post. “Non dimenticatevi di guardare American Idol” ha scritto lei a corredo dell'immagine. Immediato è arrivato il commento del fidanzato Orlando Bloom : “Tesoro, abbiamo finito il latte d'avena" ha scherzato. La coppia ha avuto ad agosto la prima figlia insieme, Daisy Dove . La cantante ha mostrato il suo nuovo look anche in un video, in cui si aggiusta i lunghi capelli e gioca con un filtro. "Adoro questa luce. Mi fa sembrare così glam", ha scherzato nella clip. Poco dopo Katy ha pubblicato altre foto, questa volta con i suoi capelli naturali, un caschetto biondo platino.

L'artista non si fa problemi a parlare dell'impegnativa vita da neomamma: “Da quando sono mamma ho pochissimo tempo – ha spiegato durante American Idol - e così ho dovuto tralasciare la depilazione delle gambe” ha scherzato. Anche Orlando Bloom ha parlato candidamente di come la sua vita sia cambiata con la nascita di Daisy. “Quante volte faccio sesso con la mia compagna? Non abbastanza, ma bisogna tener conto che abbiamo appena avuto una bambina” ha detto al quotidiano britannico The Sunday Times. E poi ancora: “Quali sono i grandi amori della mia vita? Mio figlio Flynn (avuto nel 2011 con Miranda Kerr), mia figlia Daisy Dove. E la mia fidanzata, ovviamente” ha dichiarato al Guardian. Secondo alcune indiscrezioni Katy Perry e Orlando Bloom si sarebbero sposati in gran segreto. “Lei sfoggia la fede all’anulare sinistro e non più l’anello di fidanzamento” ha fatto notare Page Six, pubblicando alcune foto della cantante con una fede all’anulare sinistro.