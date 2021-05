Tancredi, il testo di "Balla alla luna" il nuovo singolo

Eliminato ad un passo dalla finale, Tancredi è una delle rivelazioni della 20esima edizione di “Amici”. In attesa di ascoltare interamente il suo primo EP “Iride”, in uscita il prossimo 14 maggio, ecco testo e video del suo ultimo singolo “Balla alla luna”, presentato in occasione della semifinale del talent show

A soli 19 anni, Tancredi Cantù Rajnoldi (noto come Tancredi) è già diventato uno dei volti simbolo della 20esima edizione del talent show musicale “ Amici di Maria De Filippi ”, ma anche portatore di una ventata di aria fresca nel panorama musicale italiano. Con la sua versatilità, capace di spaziare tra rap, pop e indie, ha raggiunto la semifinale della competizione, mancando per un passo l’appuntamento più atteso.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla crew del giovane artista: ““IRIDE”, in uscita per Warner Music, è una raccolta dei migliori brani scritti da Tancredi durante il suo percorso ad Amici, dove si è distinto per il suo stile di scrittura e per il talento interpretativo”.

Insieme ad “ Alba ”, “ Bella ”, “ Fuori di Testa ”, “ Iride ”, “ Las Vegas ” e “ Leggi dell’Universo ”, “ Balla alla luna ” sarà una delle sette tracce contenute nel suo primo EP. “ Iride ”, questo il titolo che Tacredi ha voluto dare all’album, uscirà in tutti gli store musicali online e offline, il prossimo venerdì 14 maggio , ma è già disponibile al pre-save e pre-order.

È proprio in occasione della puntata dello scorso sabato che il giovane artista milanese, ha presentato il suo ultimo inedito “ Balla alla Luna ” che, come preannuncia il suo ritmo fresco, scatenato e assolutamente radiofonico, si prepara a diventare il protagonista di un’estate tutta italiana.

Il testo di “Balla alla luna”

balla la luna na na come vuoi tu na na na

balla solo se ti va

balla con

mi alzo col mal di testa

prima o poi lo metto a posto

oh mio dio che cosa ho fatto?

spero che pa non mi ammazza

sputo sangue si ma ho classe

rosso come un Blood mary

tutto il male che mi hai fatto se ne andrà

cerco l’amore lavoro la casa la storia che finisce bene

vivo la vita la gioia la notte nel caso non sorga più il sole

serve sapore sapere sapore per dire

quello che proviamo

voglio sapere sapore

sopra le tue labbra

per dirti che ti amo

balla la luna na na na

come vuoi tu na na na

balla solo se ti va

balla con la tua metà

balla la luna na na na

balla tutta la città

balla lo so che ti va

balla la luna na na

(balla balla)

(balla la luna)

Niente glock?

voglio fare peace & love

staccati da quell’iPhone

vieni con me che poi ti diverti

c’è chi lotta per la fame o la fama

guarda da quassù che bel panorama

ho bruciato passioni fatto mille errori

e domato anche chi non mi amava

cerco l’amore lavoro la casa la storia che finisce bene

vivo la vita la gioia la notte nel caso non sorga più il sole

serve sapore sapere sapore per dire

quello che proviamo

voglio sapere sapore

sopra le tue labbra

per dirti che ti amo

balla la luna na na na

come vuoi tu na na na

balla solo se ti va

balla con la tua metà

balla la luna na na na

balla tutta la città

balla lo so che ti va

balla la luna na na

yeah balla balla

balla