Danny Trexin, il giovanissimo dj ci porta Underwater

Il giovane talento della dance Danny Trexin collabora con Get Far in Underwater, il nuovo accattivante singolo col prestigioso feat. di Jaime Deraz e Bad Boyfriend. Il giovanissimo dj si fa spazio tra i big realizzando ancora una volta un successo che lo porterà tra i big della musica dance. Samuele, in arte Danny Trexin, è un giovane producer classe 2000 con le idee molto chiare.



Raccontami del brano, di cosa parla Underwater?

E’ una canzone emotiva su come ci si sente in una relazione, talvolta ostaggi ma con una via d’uscita a portata di mano che non si riesce a gestire. La traccia era pronta a ottobre e abbiamo pensato a Fargetta con cui avevo già lavorato. Abbiamo collaborato da remoto e finito il tutto a febbraio.

Com’è nata la collaborazione con i cantanti del singolo? E che rapporto hai con Fargetta?

Conoscevo già Jaime Deraz , avevo già fatto un singolo con lei in passato; a ottobre mi ha inviato una demo vocale sulla quale poi io ho creato il brano. Bad Boyfriend lo ha portato lei perché collaborano. Con Mario Fargetta ho un buon rapporto, ci siamo visti nei scorsi giorni e siamo entrambi molto contenti di come sta andando il brano.

La musica sempre stata presente nella tua famiglia, con quali artisti sei cresciuto?

La musica è sempre stato un argomento di interesse comune, casa mia è piena di vinili, mi piace ascoltare ogni genere di musica. La passione per questo genere è nata guardando video di YouTube dove si esibivano, tra Ibiza e Miami, artisti come Martin Garrix, Kungs, Don Diablo per citare qualche nome.

Cosa ti ha spinto a fare musica?

Loro! la passione è nata intorno al 2014. Ho iniziato seriamente nel 2015.

Hai pubblicato il tuo primo singolo nel 2017, cosa è cambiato in questi quattro anni?

Principalmente il genere, inizialmente ero più club, ora sto pian piano diventando più pop. A livello discografico il primo singolo è stato pubblicato da indipendente, dal 2019 sono con BMG e per me è stato un grande cambiamento.

A oggi chi è il tuo punto di riferimento nel panorama musicale?

Parlando di dj amcora quelli citati prima, che sono anche i miei idoli. Fuori dalla musica dance mi piacerebbe lavorare con G Eazy.

Quando riapriranno qual è il primo posto dove vorresti suonare?

Ibiza! Il mio sogno nel cassetto è suonare all'Ushuaïa. Poi in futuro mi piacerebbe esibirmi in qualche Festival in America, possibilmente in California. Ma come primo obiettivo ho Ibiza.

Come hai vissuto quest’ultimo anno?

Bene da una parta e male dall’altra. Con i locali chiusi è stato un anno negativo però ho avuto modo di creare tanto con la mia musica. Mi sono aperto a un mondo un po’ più pop.

Sei giovanissimo, cosa ti aspetti dal futuro?

Di crescere sempre di più in questo lavoro ma restando con i piedi per terra e riuscire a pormi, e conseguire, obiettivi sempre maggiori.