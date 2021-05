Frattempi/2, al via il bando per le residenze artistiche

Al via il bando per le residenze artistiche per cantautrici e cantautori under 35 che si terrà nel Comune di Prato Carnico dal 27 al 29 agosto 2021. Le residenze sono aperte a un numero massimo di 7 partecipanti. C’è tempo fino al 19 maggio per candidarsi. Direzione artistica di Edoardo De Angelis

L’Associazione Culturale CulturArti e il Comune di Prato Carnico, con il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, promuovono il progetto “Frattempi”, che intende favorire l’incontro tra il mondo produttivo e il mondo dell’arte e della creatività, ed è giunto alla seconda edizione. Nell’ambito del festival è stato lanciato il bando “Mille anni al mondo mille ancora” che prevede di ospitare sette giovani cantautrici

e cantautori per una residenza professionale della durata di tre giorni. L’iniziativa sarà coordinata e diretta da Edoardo De Angelis, direttore artistico del festival, assistito da Alberto Laruccia, giovane musicista e cantautore che ha curato la produzione artistica di “Io volevo sognare più forte”, titolo del più recente album di De Angelis pubblicato nel gennaio 2021.



La residenza non prevede limitazione di genere musicale ed è rivolta a giovani di età

compresa tra i 18 anni e i 35 anni non ancora compiuti che si esprimano in lingua italiana o in altre lingue minoritarie, e che abbiamo già pubblicato alla data del 19 maggio 2021 almeno un supporto discografico, anche di un solo brano. Almeno 2 posti saranno riservati a residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. I partecipanti saranno selezionati da una commissione presieduta da: Andrea Del Favero, musicologo, musicista, direttore artistico di Folkest – International Folk Festival, affiancato da: Edoardo De Angelis; Paola Selva, musicista; Jonathan Giustini, giornalista e critico musicale. Il 29 agosto tutti i partecipanti si esibiranno con un proprio brano originale nell’ambito del concerto di Alberto Laruccia in Val Pesarina. Alla fine della residenza è prevista una graduatoria di merito che sarà stabilita dagli stessi partecipanti, costituiti in commissione, che esprimeranno la propria preferenza votando per il compagno di residenza ritenuto più meritevole. Il vincitore sarà poi ospitato con un proprio concerto nel corso della terza edizione di Frattempi. Il programma del festival verrà annunciato a breve. Il bando e la domanda di partecipazione possono essere consultati all’indirizzo: www.frattempi.it/residenza.