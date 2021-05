Carlotta Ciampa e il bello di tornare live "Al Nostro Tempo"

La giovane cantautrice e pianista romana dopo tanti mesi di astinenza, l'8 maggio tornerà sul palco nel rispetto delle regole di distanziamento. Un segno forte e bello di ripartenza. In questo testo ci racconta in esclusiva l'attesa, le emozioni e il desiderio che prova in queste ore di vigilia. L'appuntamento è nell'ambito di Street Food Park + Stand Up Comedy all'Eur Social Park di Roma

Mi chiamo Carlotta Ciampa e sono un pianista e cantautrice romana. Sabato 8 maggio finalmente dopo mesi di clausura avrò di nuovo l'occasione di esibirmi su un palco, anche se non con la mia band al completo, ma in un live acustico, chitarra e voce, insieme al mio chitarrista Marco Rosafio. Dico anche se perchè in questi mesi ho avuto comunque modo di eseguire versioni acustiche chitarra e voce ospite di alcune radio, quindi mi manca ritrovare il palco senza la mia band al completo; ovviamente anche le versioni acustiche sono stupende e meravigliosamente intime tanto che io stessa se ne ascoltassi una da esterna, avrei la chiave per entrare dentro l'anima dell'artista che ho di fronte. Ed è stato anche il motivo per cui ho scelto, un mesetto fa, di pubblicare una versione acustica, omaggio al grande Lucio Dalla, di Anna e Marco.



Tornare finalmente su un palco a fare musica, e avere di fronte un pubblico che ama la musica e sta lì ad ascoltarti perchè vuole emozionarsi con te, è la cosa più bella che esista, ed è la cosa per cui vivo, non potrei fare altro che la musicista nella mia vita altrimenti sarei tremendamente infelice e non me stessa. Purtroppo questo è un periodo molto difficile per tutti quanti, e questo bisogno di tornare alla normalità è un sentimento che ci accomuna tutti, ma proprio tutti. Personalmente, sono uscita pubblicamente come cantautrice lo scorso ottobre, pochi mesi fa, e ho scelto di farlo nonostante fossimo in questo periodo molto difficile, perchè non è giusto che la musica si fermi, sentivo la necessità di comunicare determinate cose attraverso questo mio progetto cantautorale e non potevo che seguire questa urgenza, il cui ultimo tassello è il singolo Al Nostro Tempo uscito recentemente. Sabato, su quel palco, nella splendida cornice del Parco del Turismo di Roma, immersi nel verde dei giardini del Ninfeo, sarà davvero emozionante, sarà davvero bello, e non vedo l'ora sentire uscire la prima nota. Finalmente!