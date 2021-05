Parabola, Difendi è l'invito a non rinunciare mai ai sogni: il video

Una vera e propria rinascita artistica la nostra, dove le sonorità pop-rock si fondono con l’elettro-trap, vestendo il progetto di un mood moderno e ricercato allo stesso tempo. Il titolo del nuovo singolo è “Difendi”, una parola che definisce a pieno il tema del nostro brano, dove la difesa del futuro e dei propri sogni sono il principio indissolubile dei nostri tempi e delle nuove generazioni. Nuove generazioni che troppo spesso si trovano a scontrarsi con la realtà della vita che li circonda, ritrovandosi spesso ad arrendersi alla stessa, sostituendo la parola ‘sogno’ con il

termine ‘rinuncia’.



Il videoclip richiama proprio il tema del brano, lo smarrimento di una generazione ormai arresa agli eventi e priva di stimoli, dove insieme al regista Samuele Dalò abbiamo voluto rappresentarlo inserendo un gruppo di giovani, come se fossero statue, immobili all’interno di una location scarna e cruda mentre noi suonavamo dal vivo proprio il nostro nuovo singolo. Un immaginario surreale che solo sul finale si sblocca, lasciando liberi i ragazzi di potersi muovere e riabbracciare, lanciando così un messaggio di speranza.



“Difendi”, in uscita il prossimo 7 maggio con etichetta Ala Bianca, è stato realizzato da noi, Ludovica Trinx (voce e chitarra), Simone Vitellaro (chitarra), Luca Di Benedetto (basso) e il giovane producer F. T. Kings. Questo nuovo brano ci piace raccontarlo così, come un’amara sintesi di tante storie di fallimento nel nostro presente. Racconta di noi, giovani donne e uomini, arresi e delusi dalla realtà che ci circonda, dove la parola ‘sogno’ viene sostituita dalla parola ‘rinuncia’. Dietro questo testo colmo di parole e di rabbia si cela, tuttavia, un messaggio di forza e speranza per i giovani stessi, atto a non smettere mai di credere nei propri sogni e nel futuro.



Nasciamo nell’estate 2012 con il nome originario di Reminders, dalla collaborazione tra una giovane donna amante della poesia e tre ragazzi figli del metal, nella provincia di Milano. Un mix bizzarro che si rivelerà con grande sorpresa fruttifero. Nei primi anni collezioniamo decine di concerti nei principali locali milanesi, come il “Legend Club” e il “Tunnel Club”, giungono alla finale del concorso nazionale “Emergenza Festival”, esibendosi al tanto ambito Alcatraz, condividendo il palco con numerosi artisti della scena underground. Scrivevamo brani alternative rock/metal dapprima in lingua inglese, successivamente e definitivamente in italiano.



Nel 2019, a distanza di ben 7 anni dalla nostra primordiale unione, ci ribattezziamo Parabola e intraprendiamo un nuovo percorso artistico, in cui teatro e poesia si intrecciano con le atmosfere del metal, realizzando così un mix conforme alla loro nuova natura artistica. Le tematiche dei brani, per lo più a sfondo sociale, etico-morale e sentimentale, prendono vita sul palco attraverso una messa in scena studiata nel dettaglio. Brevi momenti dedicati a racconti, poesie ed aforismi sono la tela su cui si tesse lo show. Nel 2020 iniziamo la collaborazione con il giovane producer F.T. Kings, dedicandoci alla sperimentazione di nuove sonorità, dando vita a brani dal sound contaminato, in cui si assapora il nostro stile originale, dove la componente rock/pop si fonde ad elementi di elettronica e trap.