Musica, “Many Hearts, One love”, concerto per volontari Croce Rossa

Con il concerto "Many Hearts, One Love" la musica torna in scena. E lo fa per sostenere 14 milioni di volontari della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, operativi in 192 Paesi, che in quest’anno di emergenza pandemica hanno lavorato senza sosta. Appuntamento sabato 8 maggio a partire dalle 19.00 sui canali Facebook e YouTube del Blue Note (per un'anteprima) e, per l'integrale, sulla piattaforma VoD del jazz club