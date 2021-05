Giovapiùgiova, dopo i Pezzi di Noi crea la playlist degli opposti

Un brano con un atteggiamento “bipolare” espresso in musica, sia nella persona che nel personaggio, due parti di sé in contrasto che dialogano nella canzone. E poi c'è una playlist esclusica sugli opposti

GIOVAPIÙGIOVA, dopo l’omonimo ep d’esordio pubblicato lo scorso anno, torna con un nuovo progetto che si fonda sul dualismo attorno a cui ruota la propria persona e il proprio personaggio, elemento cardine della sua visione. Due figure in contrasto che permettono al giovane cantautore di esprimere anime opposte, affidandole alle proprie canzoni: giorno e notte, male e bene, umano e animale, uno sdoppiamento che si ritrova non solo all’interno dei suoi testi ma anche nelle produzioni che spesso attingono da mondi musicali apparentemente inconciliabili tra loro. Pezzi Di Noi prosegue ed evolve questo gioco di specchi. Nel singolo l’artista lascia dialogare i due GIOVA, un monologo interiore che vede come protagonista lo scontro tra la paura del cambiamento e la continua ricerca di un’evoluzione, immerso in un tappeto sonoro inedito nel panorama musicale italiano. Coprotagonista del progetto è il producer Grindalf, le cui strumentali spaziano liberamente tra i generi e nascono dalla somma dei riferimenti da cui entrambi gli artisti sono stati influenzati nel corso della propria carriera: dal mondo rap e trap al minimalismo dell’elettronica, un’attitudine e un immaginario che incontra il post punk, il tutto contaminato da una forte venatura soul e R’n’B che conferisce una nota più scura ed emotiva alle produzioni.



LA PLAYLIST DEGLI OPPOSTI



Mac Miller - Days

Questa mi riporta a un periodo spensierato, quando bastava togliere i fermi al motorino per essere felici. Aprire il gas per dimenticarsi di tutto, la ricetta per stare meglio quando il cielo è scuro.



Pursuit - Gesaffelstein

L’ultima volta che sono stato a Berlino, quando sono tornato a Roma non mi ricordavo più niente tranne questa traccia. Rispetto a quello precedente è sicuramente un brano più cupo, ci entri e ne resti intrappolato.



Gennaio - Diaframma

“Parte dei soldi li ho spesi in assoluta allegria”: è il Giova buono quando il bicchiere è

mezzo pieno. Questo un brano, estratto dall’omonimo EP, ha segnato tutta una corrente di musica indipendente.



Star67 - Drake

Una canzone che ascolta sempre il Giova cattivo per progettare una vendetta. Quando ragiono più di pancia che di testa, questa è la colonna sonora perfetta.



Piece of Me - Lady Wray

Questo brano invece accompagna il Giova buono nei momenti più tristi. Trasformare il dolore in canzoni per sentirne meno, quando perdi una parte di te e sai di non poterla avere indietro.



We Don’t Care - Audio Bullys

Un pezzo carico che il Giova cattivo ascolta per sfogarsi, fare danni nei momenti in cui

tutto sta andando per il verso sbagliato. Anche qui si parla di opposti, in un certo senso: della persona che si mostra in pubblico che è diversa dalla sua vera natura che emerge di notte.



The Jubalaires - God Almighty’s Gonna Cut You Down

Una canzone per il Giova bambino. Questo disco me lo faceva sentire mia mamma quando ero piccolo, ricordo che lo metteva spesso di mattina.



Sotto Le Stelle Del Jazz - Paolo Conte

Sotto la luna c’è il jazz, e così eravamo noi. Paolo Conte è uno degli artisti che mi faceva ascoltare mio padre: lui mi faceva sentire musica italiana, mia madre invece tutto il resto.



Uproar - Lil Wayne, Swizz Beatz

Questo è stato il primo brano che ho acquistato su iTunes, ricordo che ero a Londra

quando l’ho sentito per la prima volta. È un pezzo assolutamente da bad Giova, per

quando il gioco si fa duro e tutti sembrano mettertisi contro.



Lorn - Acid Rain

Ero a una festa, a un certo punto mi sono mi sono preso male per la musica e sono

scappato il più lontano possibile per sentire con le mie cuffiette questa canzone. Pura adrenalina.