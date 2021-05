Apple Music ha presentato le Classifiche delle città, diventando così una delle prime piattaforme di streaming a puntare i riflettori sulla musica che si sta facendo notare in oltre cento città di tutto il mondo. Mentre le classifiche standard ordinano i brani in base al numero di riproduzioni, le Classifiche delle città associano le riproduzioni ad altri indicatori della popolarità locale, così da classificare i 25 brani che stanno facendo presa sugli ascoltatori nei diversi centri urbani e ponendo realmente in evidenza la cultura locale e la scena musicale di ciascuna delle città che rappresentano. Con le Classifiche delle città, Apple Music porta artisti globali e locali alla ribalta di un nuovo spazio dove scoprire musica.

Le Classifiche delle città, aggiornate quotidianamente, sono in evidenza nella pagina Classifiche di Apple Music, sono accessibili anche tramite Scopri o Cerca, oppure chiedendo a Siri di riprodurre la classifica locale di una città - per la classifica di Milano, ad esempio, basta dire: “Ehi Siri, riproduci la Top 25 di Milano, Roma e Napoli”. Gli utenti possono anche aggiungere le Classifiche delle città che preferiscono alla propria libreria, scaricarle e condividerle con gli amici.

Le Classifiche delle città sono l’ultima novità nella straordinaria gamma di classifiche offerte da Apple Music, che comprende la Top 100 di oggi: Globale e per 116 Paesi, le classifiche relative ad album, brani più ascoltati e video musicali a seconda dei diversi generi musicali, così come le classifiche di iTunes, Scopri con Shazam: Top 50 e altre chart legate a Shazam, come Top 200, Scopri, Città e Categoria. Grazie alla varietà delle sue classifiche possiamo cogliere lo spirito dei tempi dal punto di vista musicale e per mostrare ciò che è davvero popolare nelle diverse parti del mondo.

Le classifiche Top 100 di oggi di Apple Music sono diventate una delle categorie di playlist più ascoltate sulla piattaforma dal lancio, con oltre 4000 brani da più di 2200 artisti e oltre 130 categorie musicali che hanno conquistato la prima posizione in una o più di queste chart.