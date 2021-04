Le ultime foto di Kurt Cobain saranno vendute come NFT

Dal 3 al 7 maggio sarà possibile partecipare all’asta per acquistare il servizio fotografico The Last Session con protagonista l’iconico artista Condividi:

The Last Session è il titolo di uno dei servizi fotografici più celebri e amati al mondo. È l’estate del 1993 quando Jesse Frohman scatta alcune fotografie che avrebbero segnato per sempre la storia della musica.

Kurt Cobain, l’asta approfondimento Nirvana, i quattro album che hanno fatto la storia Mancano pochi giorni all’avvio dell’asta per l’acquisto delle foto di Kurt Cobain, infatti mercoledì 3 maggio, alle ore 18.00 in Italia, si aprirà la possibilità di comprare gli scatti del frontman dei Nirvana, come riportato anche dal magazine Rolling Stone. Il servizio, composto da oltre cento foto, verrà messo all’asta sotto forma di NFT, ovvero un Non-Fungible token, cioè un certificato che garantisce l’acquisto di una proprietà digitale. I Non-Fungible token non sono replicabili o intercambiabili come ad esempio i bitcoin e stanno ottenendo sempre maggior popolarità all'interno del mondo dell’arte divenendo un vero e proprio mezzo per l’acquisto di opere.