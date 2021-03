Achille Lauro cita il live Unplugged dei Nirvana nel video di Marilù

Se i membri della band di Lauro indossano il maglione con bottoni che ha fatto la storia del costume (protagonista del capitolo anni Novanta), il cantante invece si discosta dall’abbinamento cardigan + maglietta di Cobain, optando per un altro capo chiave del guardaroba grunge: lo smanicato in denim, per un tocco à la Seattle che gli conferisce la giusta dose di grungitudine.

L’intera iconografia di quel concerto targato Nineties è stata ripresa ad arte: dai fiori alle chitarre acustiche, dai tappeti persiani agli immancabili cardigan di lana infeltrita (ossia la divisa ufficiale del grunge), ogni dettaglio del live di Kurt Cobain & Co. indelebile nella memoria dei musicofili è stato ripreso nel video di Lauro. Compreso il cartello iniziale, quello in cui compare scritto “Live at The Royal Unplugged Studios”.

Impossibile non intravedere nel nuovo videoclip di Achille Lauro , quello che accompagna il suo singolo Marilù , l’ombra dello show musicale più celebre di tutti i tempi, ossia il concerto dei Nirvana a MTV Unplugged ripreso e trasmesso nel 1993 e poi pubblicato nel 1994 come MTV Unplugged in New York.

Il brano Marilù viene definito dallo stesso Achille Lauro con queste parole: “Per alcuni un manifesto femminista, per altri la storia della vita, per me imparare cosa vuol dire crescere”. Così ha scritto l’artista sul suo profilo Instagram.

Il concerto MTV Unplugged in New York dei Nirvana

MTV Unplugged in New York è il primo album "postumo" dei Nirvana, pubblicato il 1º novembre 1994 e premiato con il Grammy Award al miglior album di musica alternativa nel 1996.



È la registrazione del concerto acustico che si è tenuto il 18 novembre 1993 per la serie Unplugged di MTV.

Oltre ai membri originari dei Nirvana, compare Pat Smear (ex chitarrista dei Germs che si è aggiunto a Cobain e soci in qualità di seconda chitarra a partire dal tour di In Utero) e la violoncellista Lori Goldston.

Si tratta del concerto più famoso della storia della musica datata anni Novanta, uno show in cui la band di Seattle ha reinterpretato in chiave acustica alcuni pezzi del proprio repertorio alternati a cover di altri brani di genere vario.

Il gruppo è passato dall'Indie Pop dei Vaselines della canzone Jesus Don't Want Me for a Sunbeam fino al blues di Where Did You Sleep Last Night? (che è l'interpretazione del brano tradizionale americano di fine XIX secolo, In the Pines). E non è mancato all’appello nemmeno David Bowie, affiancato dai Meat Puppets.

Nel 2007 è uscito il DVD del concerto in edizione restaurata e con l'aggiunta di 5 brani eseguiti durante le prove dello show (Come As You Are, Polly, Plateau, Pennyroyal Tea e The Man Who Sold the World).