Coma_Cose, il testo del singolo "La canzone dei lupi"

Forti del successo ottenuto al Festival di Sanremo con “Fiamme negli occhi”, il duo milanese dei Coma_Cose, ha presentato nelle scorse ore il secondo singolo ufficiale estratto dall’album “Nostralgia”, pubblicato lo scorso 16 aprile. “La canzone dei lupi”, questo il titolo, è stata scritta e ri-arrangiata a quattro mani da Fausto e California, insieme al producer Mamakass. Quello che ascoltiamo in cuffia è inno all’amore puro e libero da ogni vincolo, dove è importante la comunicazione e condivisione all’interno della coppia, ma anche la capacità di rimanere sempre fedeli a sé stessi e alle proprie convinzioni. Queste le parole dei due cantanti: “Tra le canzoni dell’album, una di quelle a cui teniamo di più e che meglio fotografa la nostra storia è “La canzone dei Lupi”. Trascorrere gli anni insieme è un’esperienza forte ma mantenere intatta la propria ribellione come individui singoli è davvero difficile”. Una libertà che è sentita anche nel mondo della musica, dove sempre più spesso sembrano contare molto più i numeri dei messaggi lanciati al pubblico: “La musica non è solo un’amica, è l’ossigeno che ci riempie i polmoni e si porta via le nostre parole. In questi tempi “troppo pieni di tutto” e nel rumore abbagliante di mille immagini che accecano, a volte ci si salva solo dicendosi: “Non ci prenderanno mai”, niente ci addomestica se ci aiutiamo nel ricordarcelo”.