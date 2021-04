Milva, lunga fila alla camera ardente al Piccolo di Milano FOTO

8/13 ©IPA/Fotogramma

Il direttore del Piccolo Claudio Longhi, qualche giorno fa, l’ha ricordata così: “Uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua memoria. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e incisiva come il soprannome che indossava con eleganza, ha tracciato un capitolo importante della storia della musica e del teatro italiano, colorandolo del rosso della sua chioma e della sua incandescente personalità"