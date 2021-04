Viola Nocenzi racconta la magia del primo incontro con una playlist

Pur muovendosi tra gli spazi del Pop, Viola Nocenzi con il sio album d'esordio eponimo, ha voluto cercare una strada che la rappresentasse con autenticità, tracciando un cammino poco convenzionale e di grande suggestione. Un’artista con una sua personalissima cifra stilistica, libera dalle regole del music business e in grado di dare vita a un genere musicale inedito.



LA PLAYLIST DEL PRIMO APPUNTAMENTO DI VIOLA NOCENZI



Aquas De Marco - A.C. Jobim

Dopo i due caffè obbligatori sì, ci siamo! Si apre una giornata di grandi emozioni e speranze.



A day in the Life - The Beatles

A pranzo si mangia poco, per il fatto della camicia che il cuore che batte è già nutrimento.



Chillo è nu buono guaglione - Pino Daniele

Si ripensa all'autostrada al sole e si va avanti con la prospettiva che chi si incontra corrisponda al titolo di questa canzone. Tra lavoro e conference call si sta avvicinando il momento del restauro, doccia o vasca da bagno che sia!





L'Orchestrina - Paolo Conte

L'acqua deve ancora entrare a temperatura e ci stiamo preparando.

Strade parallele - Giuni Russo e Franco Battiato

Perché potrebbero restare tali e incrociarsi solo ogni tanto. A volte è bello anche fermarsi all'autogrill. Un fascino da...sconosciuto.



Il tuo ricordo - Samuele Bersani

Poi ci ricordiamo che è inutile pensare agli ex soprattutto in questo giorno e quindi lavati e profumati.



Rap god - Eminem

Energia in primis poi ci vogliono coraggio e una spregiudicata dose di sex appeal. A cena....non ci si può ancora andare quindi l'incontro avviene in tardo pomeriggio. "Già mangiati" come dice Carlo Verdone in Acqua e sapone. A questo punto sicuramente su una panchina ben distanziati. Da lontano si sentono le note miracolose di musica che normalmente non si ascolta per radio, altrimenti che primo appuntamento speciale sarebbe?



Watching over you - Emerson Like and Palmer

Lo sguardo deve andare oltre. Chissà se ci si è già visti sui social? Chissà se sui social ci si è già sbottonati...ora però è il momento di gettare lo sguardo oltre il limite.



God only knows - Beach Boys

È chiaro che ci sia un sottinteso lieto fine con queste note in sottofondo. Si saltella contenti verso casa, il contatto tra i gomiti è stato stabilito!



Pensiero Stupendo - Patty Pravo

Come è andata? Ognuno porta a casa i suoi pensieri. Questa canzone ci racconta che la passione può avere sfumature molto proibite ma non er questo meno eccitanti.